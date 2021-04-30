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Глава «Сильной России» поддержал решение запретить «Штабы Навального»

Общество
Глава «Сильной России» поддержал решение запретить «Штабы Навального»
Федеральное агентство новостей  / 

Председатель «Сильной России» Антон Цветков в беседе с ФАН назвал верным и обоснованным решение признать экстремистской организацию «Штабы Навального»1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).

По словам Цветкова, он неоднократно говорил, что деятельность данной организации преступна, и очень плохо, что долгое время на нее закрывали глаза.

«Одно дело, когда они проводят свои расследования, делают ролики и публикуют разные материалы, — в этом нет ничего такого. Хотя, конечно, там много преувеличений, натянутостей и клеветы, — отметил общественный деятель. — За то, что они кому-то нравились или не нравились, у нас не сажают. А вот когда они на протяжении нескольких лет призывают людей к массовым беспорядкам, конфронтации с полицией, перекрытию улиц, здесь надо жестко реагировать и такие призывы пресекать».

Глава «Сильной России» поддержал решение по штабам Навального
пресс-служба движения «Сильная Россия»  / 

Антон Цветков возмутился цинизмом организаторов экстремистского движения.

«С определенного момента у них существенно уменьшилось количество взрослых сторонников, и они цинично взялись за активную вербовку и манипуляцию сознанием несовершеннолетних, — заявил глава «Сильной России». — Сколько людей уже сидит в тюрьме и находится под следствием из-за деятельности Навального и его преступной организации — десятки, сотни? А организаторам все сходило с рук. Поэтому признание их деятельности экстремистской — верное решение. И то, что суд его поддержал, еще раз показывает, что прокуратура права».

Цветков добавил, что заниматься политической и журналистской работой свободно может каждый, а вот использовать ее для экстремистской деятельности и дестабилизации в обществе совершенно недопустимо.

Напомним, прокуратура приостановила деятельность «Штабов Навального» до судебного решения о полном запрете в России этой организации. Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян прокомментировал ФАН решение Леонида Волкова закрыть «штабы».

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

антон цветков алексей навальный штаб навального сильная россия
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