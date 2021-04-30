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«У нас в Госдуме петь не надо»: Милонов высказался о желании Волковой стать депутатом

Общество
«У нас в Госдуме петь не надо»: Милонов высказался о желании Волковой стать депутатом
instagram.com  /  @official_juliavolkova

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в комментарии ФАН высказал мнение о желании экс-солистки музыкальной группы «Тату» Юлии Волковой стать депутатом. Певица подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Сначала представители фракции воздерживались от комментариев, однако теперь решили высказаться.  

«У нас не надо никого утверждать для участия в праймериз. Она есть — это хорошо, это значит, что люди хотят воспользоваться этим механизмом, чтобы пойти поддержкой партии на выборах. Я считаю, что это очень правильно», — говорит Виталий Милонов.

Депутат решил не оценивать кандидатку по ее творческому прошлому, он считает, что в Госдуме важны другие умения и качества характера.    

«У нас в Госдуме петь не надо»: Милонов высказался о желании Волковой стать депутатом
Народные новости  / Руслан Тимербаев

«Я не даю специально никакой оценки Юлии Волковой, хотя у них разные были песни. Я считаю, это не имеет никакого значения. У нас в Госдуме петь не надо — надо думать, говорить. Может, Юлия Волкова обладает такими взглядами, системой ценностей, которые будут созвучны избирателям в этом регионе, нашей партии. Поэтому пусть попробует, это хорошо», — говорит единоросс.

Он также обратил внимание и на то, почему люди различных профессий выбирают именно «Единую Россию». Милонов не против представителей шоу-бизнеса внутри партии. Сам он признался, что с интересом бы выслушал позицию, к примеру, рокера.     

«В праймериз какой-нибудь другой партии никто бы не пошел участвовать, потому что там этих праймериз нет, есть назначения. И там есть драка за административное решение. Я предлагаю и не только Юлии Волковой идти на праймериз, я бы очень хотел, чтобы пошел кто-нибудь из рокеров. Было бы очень интересно послушать их», — объясняет Милонов.

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов прокомментировал участие экс-солистки группы «Тату» в предвыборном голосовании партии. По его словам, ЕР приглашает для участия в праймериз всех «кандидатов с большой буквы».

милонов единая россия волкова тату
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