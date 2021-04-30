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Полицейские, причастные к убийству афроамериканца в Северной Каролине, вернулись к работе

Весь мир
Полицейские, причастные к убийству афроамериканца в Северной Каролине, вернулись к работе
Prt Scr twitter.com  /  @diamondlass99

Элизабет-Сити, 30 апреля. Шериф округа Паскуотанк Томми Вутен рассказал, что полицейские, которых подозревали в убийстве 42-летнего афроамериканца Эндрю Брауна, вернулись на службу. Расследование гибели чернокожего мужчины в штате Северная Каролина продолжается, сообщает CBS News.

По словам Вутена, после изучения видео и показаний следователей выяснилось, что четверо из семи полицейских, участвовавших в задержании, не применяли оружие, поэтому было решено вернуть их на службу. В отношении остальных трех правоохранителей ведется проверка.

«Необходимо провести дополнительное расследование в отношении трех полицейских, которые действительно стреляли из своего оружия. Они останутся в административном отпуске до завершения внутреннего и уголовного расследования», — заявил шериф.

Афроамериканца Эндрю Брауна, подозреваемого в торговле наркотиками, полицейские застрелили 21 апреля, когда пытались остановить его на автомобиле и арестовать. Согласно данным вскрытия, в мужчину выстрелили пять раз — четыре в руку и один в голову. После случившегося семеро полицейских, участвовавших в задержании Брауна, были отстранены от службы, а 28 апреля стало известно, что ФБР начало расследование в связи с убийством афроамериканца.

Гибель Брауна спровоцировала массовые протесты в Элизабет-Сити, которые продолжаются уже восемь дней. В ночь с 28 на 29 апреля более сотни митингующих собрались у здания окружного суда округа Паскуотанк. Полиция задержала пять человек. По данным местных СМИ, в город прибывают люди из других частей Северной Каролины и Соединенных Штатов, протестные акции продолжатся.

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