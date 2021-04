Полицейские, причастные к убийству афроамериканца в Северной Каролине, вернулись к работе

Элизабет-Сити, 30 апреля. Шериф округа Паскуотанк Томми Вутен рассказал, что полицейские, которых подозревали в убийстве 42-летнего афроамериканца Эндрю Брауна, вернулись на службу. Расследование гибели чернокожего мужчины в штате Северная Каролина продолжается, сообщает CBS News.

По словам Вутена, после изучения видео и показаний следователей выяснилось, что четверо из семи полицейских, участвовавших в задержании, не применяли оружие, поэтому было решено вернуть их на службу. В отношении остальных трех правоохранителей ведется проверка.

Афроамериканца Эндрю Брауна, подозреваемого в торговле наркотиками, полицейские застрелили 21 апреля, когда пытались остановить его на автомобиле и арестовать. Согласно данным вскрытия, в мужчину выстрелили пять раз — четыре в руку и один в голову. После случившегося семеро полицейских, участвовавших в задержании Брауна, были отстранены от службы, а 28 апреля стало известно, что ФБР начало расследование в связи с убийством афроамериканца.

Another arrest of an #AndrewBrown protester is made in Elizabeth City, North Carolina after a series of peaceful protests and an inexplicable 8:00 pm curfew. Demands are growing to release the bodycam footage showing the murder of Brown at the hands of police. w/ @JonFarinaPhoto pic.twitter.com/1M59cZxwbn