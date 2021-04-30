Валерия рассказала, что ее восхищает в Филиппе Киркорове

Москва, 30 апреля. Певица Валерия обратилась к королю российской эстрады Филиппу Киркорову в день его рождения. Исполнительница рассказала о выдающихся качествах артиста.

Валерия посвятила Киркорову пост на своей странице в Instagram. Певица назвала исполнителя уникальным человеком и артистом и порадовалась своему соседству с королем эстрады в жюри популярного шоу «Маска», в котором звезды скрываются под костюмами персонажей.

«У тебя много замечательных качеств, но теперь, когда столько часов мы провели вместе за столом жюри нашего прекрасного проекта «Маска», я тебя разглядела еще лучше», — подчеркнула артистка.

Исполнительница назвала качества, которые больше всего восхищают ее в Киркорове. Валерия отметила творческую смелость, острый ум, способность быстро и точно принимать решения, умение дружить и самоиронию певца.

«Желаю тебе продолжать фонтанировать идеями, всех удивлять и удивляться самому, никогда не терять своей детскости, а главное — быть здоровым», — написала певица.

Филиппу Киркорову 30 апреля исполнилось 54 года. Как отметил блогер Вадим Манукян в комментарии ФАН, за поп-королем интересно следить, поэтому он не только не теряет популярность, но и привлекает молодежную аудиторию.