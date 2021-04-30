Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 18:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:00
Весь мир
На юге Венесуэлы продолжаются бои с боевиками из FARC
17:59
Происшествия
Петербургские «экскурсоводы» подрались из-за прогулки по крышам
17:57
Общество
Ввод ограничений по въезду фур на МКАД отложили до 15 июня
17:52
Шоу-бизнес
Валерия рассказала, что ее восхищает в Филиппе Киркорове
17:51
Спорт
ФХР утвердила форму сборной России для ЧМ-2021 в Риге
17:51
Общество
Минздрав РФ подготовил обновленный проект приказа о медосвидетельствовании водителей
17:51
Происшествия
Появилось видео с места аварии с пятью погибшими детьми на Ставрополье
17:48
Общество
Топ-5 высокооплачиваемых профессий по версии ФАН
17:48
Армия
Импорт российских ЗРК С-400 в Индию поставил США в безвыходное положение
17:47
Общество
Комплекс по профилактике детского травматизма на дорогах открылся в Петербурге
17:46
Весь мир
Полицейские в Гонолулу расстреляли машину с подростками во время погони
17:46
Экономика
Аналитики назвали факторы роста цен на нефть и укрепления рубля
17:44
Экономика
Стоимость палладия достигла исторического рекорда
17:42
Экономика
Кличко пообещал участникам Майдана выплату к 9 Мая
17:38
Общество
«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в десять городов РФ
17:38
Армия
ВСУ за неделю разместили более 80 единиц военной техники в Донбассе
17:38
Армия
В Кремле подтвердили планы Путина провести в мае серию оборонных совещаний в Сочи
17:38
Происшествия
Экс-главу администрации Кировского района Ленобласти отпустили из СИЗО
17:37
Экономика
Ипотеку в России хотят сделать доступнее для многодетных семей
17:34
Спорт
Аделина Сотникова объяснила, почему фигуристки выступают только в светлых коньках
Все новости

ФХР утвердила форму сборной России для ЧМ-2021 в Риге

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 17:55
Спорт
ФХР утвердила форму сборной России для ЧМ-2021 в Риге
vk.com / СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ  /  Хоккей России

Москва, 30 апреля. Федерация хоккея России (ФХР) утвердила форму, в которой сборная страны выступит на чемпионате мира 2021 года в Риге.

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что ФХР согласовала форму хоккейной сборной, в которой команда Валерия Брагина будет играть на первенстве планеты.

«На ней будет использован логотип Олимпийского комитета России — пламя и олимпийские кольца. Этими кольцами мы также подчеркиваем, что являемся действующими олимпийскими чемпионами», — заявил он.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. В турнире примут участие 16 национальных сборных. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские хоккеисты не смогут выступать на турнире под флагом и гимном РФ.

Ранее стало известно, что музыка композитора Петра Чайковского заменит российский гимн на ЧМ-2021 в Риге. Об этом рассказал Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель.

рига сборная россии форма фхр ЧМ-2021
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 170419 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 167548 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 129826 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 125478 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 120773 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Спорт / ФХР утвердила форму сборной России для ЧМ-2021 в Риге
Рейтинг@Mail.ru