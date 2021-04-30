ФХР утвердила форму сборной России для ЧМ-2021 в Риге

Москва, 30 апреля. Федерация хоккея России (ФХР) утвердила форму, в которой сборная страны выступит на чемпионате мира 2021 года в Риге.

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что ФХР согласовала форму хоккейной сборной, в которой команда Валерия Брагина будет играть на первенстве планеты.

«На ней будет использован логотип Олимпийского комитета России — пламя и олимпийские кольца. Этими кольцами мы также подчеркиваем, что являемся действующими олимпийскими чемпионами», — заявил он.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. В турнире примут участие 16 национальных сборных. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские хоккеисты не смогут выступать на турнире под флагом и гимном РФ.

Ранее стало известно, что музыка композитора Петра Чайковского заменит российский гимн на ЧМ-2021 в Риге. Об этом рассказал Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель.