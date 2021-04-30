Появилось видео с места аварии с пятью погибшими детьми на Ставрополье

Ставрополь, 30 апреля. Опубликованы кадры с места ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля на трассе в Ставропольском крае.

Авария произошла в Грачевском районе на 536-м километре федеральной трассы Астрахань — Элиста. Детская баскетбольная команда ехала в микроавтобусе из Волгограда в Черкесск на соревнования. Ранее сообщалось, что в ДТП погибли шесть детей. Однако, по обновленным данным, одного ребенка, считавшегося погибшим, реанимировали.

Среди пострадавших 12 человек, 8 из которых — это дети. На месте происшествия работают спецслужбы, сообщал ФАН. Другие подробности дорожной катастрофы уточняются.