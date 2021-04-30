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Импорт российских ЗРК С-400 в Индию поставил США в безвыходное положение

Армия
Импорт российских ЗРК С-400 в Индию поставил США в безвыходное положение
mil.ru/Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 30 апреля. Развитие военно-технического сотрудничества между Москвой и Нью-Дели ставит Вашингтон в безвыходное геополитическое положение с высокой вероятностью больших издержек.

Об этом пишет военный аналитик Питер Сучиу в статье для издания The National Interest, пересказ публикации представляет «ПолитРоссия». Автор материала отмечает, что Индия обратилась с просьбой к России ускорить отгрузку новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для нужд своих вооруженных сил, общая стоимость межгосударственного контракта превышает 5,4 миллиарда долларов.

«Если Индия решит продолжить закупку С-400, этот акт может стать серьезным поводом для введения санкций в соответствии с разделом 231 CAATSA», — приводит аналитик слова влиятельного американского сенатора Боба Менендеса.

Однако подобный подход приведет к большому ущербу для самих США, причем не только в связи с возможностью жесткой ответной реакции Индии, но и с отказом от закупок американских вооружений, отмечает автор NI.

ЗРК С-400 в любом случае появятся в регионе, как бы Вашингтон ни пытался этому помешать, пишет Сучиу, так как при отказе Индии от их импорта эти комплексы ПВО наверняка приобретет Пакистан. Таким образом США оказались в состоянии цугцванга, пытаясь помешать поставкам российского оружия методом политического диктата, резюмирует обозреватель.

Ранее сообщалось, что первый полковой комплект ЗРК С-400 будет получен индийской стороной до конца 2021 года.

россия сша с-400 индия
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