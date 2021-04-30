Стоимость палладия достигла исторического рекорда

Москва, 30 апреля. Фьючерс на палладий обновил исторический максимум и превысил 3 тыс. долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:56 по Москве июньский фьючерс на палладий подорожал на 1,25%, до 2985,5 доллара за тройскую унцию. Перед этим цена достигла рекордной отметки в 3008,5 доллара.

Вместе с тем стоимость палладия на спотовом рынке повышалась на 1,16%, до 2986,35 доллара, а до этого в процессе торгов показатель достигал 3011,61 доллара.

Стоимость фьючерса в 2021 году на палладий демонстрирует рост на протяжении трех месяцев подряд. Металл дорожает на фоне опасений инвесторов относительно риска нехватки его предложения на рынке. В частности, эксперты полагают, что восстанавливающаяся мировая экономика будет стимулировать спрос на палладий со стороны автокомпаний, пишет «Прайм».

Палладий используется в каталитических нейтрализаторах в целях сокращения выбросов в машинах с бензиновым двигателем.

Общий объем торгов драгоценными металлами на Мосбирже в марте этого года достиг 24,08 млрд рублей. Результат отчетного периода стал абсолютным месячным рекордом, следует из материалов торговой площадки.