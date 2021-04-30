Кличко пообещал участникам Майдана выплату к 9 Мая

Киев, 30 апреля. Некоторые жители украинской столицы получат государственные выплаты за участие в событиях в Донбассе и во время Майдана.

Жители Киева, которые принимали участие в Майдане в 2014 году, а также воевали в Донбассе, получат к 8 и 9 Мая социальные выплаты от государства. ТАСС сообщает, что об этом заявлял мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Город уже традиционно предоставит отдельным категориям киевлян ежегодную материальную помощь по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году выплаты получат более 81 500 жителей столицы. Это ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции (силовая операция в Донбассе. — Прим. ТАСС), войны-интернационалисты, участники «Революции достоинства» (события на Майдане. — Прим. ТАСС) и некоторые другие категории граждан», — указал политик.

Сумма пособий не раскрывается, но Кличко отметил, что всего Киев выделил на данные нужды 52 млн гривен или 1,9 млн долларов. На Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он сменил День победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. День памяти и примирения отмечается в стране 8 мая.

Ранее, 28 апреля, в столице Незалежной прошел «марш вышиванок». Местные националисты провели шествие в честь 78-летия создания дивизии СС «Галичина».