Гонолулу, 30 апреля. Полицейские в столице Гавайев расстреляли во время погони автомобиль, в котором находились пять подростков в возрасте от 14 до 22 лет. В результате был убит 16-летний Иремамбер Сикап, а еще несколько молодых людей получили ранения.

На инцидент обратили внимание в российском правозащитном Фонде борьбы с репрессиями (ФБР), созданном при участии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В Фонде считают этот случай ярким примером полицейского насилия.

Роковая погоня происходила 5 апреля 2021 года — полиция Гонолулу преследовала угнанный пикап по шоссе H-1. По словам полицейских, пикап, за рулем которого находился Иремамбер Сикап, уходил от погони, нарушая правила дорожного движения и создавая опасность для окружающих.

Погоня началась в Оаху и завершилась в районе улицы Калакауа, когда полицейские произвели пять выстрелов в преследуемый автомобиль. Иремамбер был убит на месте, еще двое в машине, включая 14-летнего подростка, получили ранения.

В Гонолулу прошли акции памяти по убитому члену семьи Сикап. В них в первую очередь участвовали члены микронезийского сообщества Гонолулу — потомки коренных жителей островов Тихого океана.

Boys was holding it down for #iremambersykap pic.twitter.com/kmRwyquJc9