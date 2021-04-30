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Полицейские в Гонолулу расстреляли машину с подростками во время погони

Весь мир
Полицейские в Гонолулу расстреляли машину с подростками во время погони
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Гонолулу, 30 апреля. Полицейские в столице Гавайев расстреляли во время погони автомобиль, в котором находились пять подростков в возрасте от 14 до 22 лет. В результате был убит 16-летний Иремамбер Сикап, а еще несколько молодых людей получили ранения.

На инцидент обратили внимание в российском правозащитном Фонде борьбы с репрессиями (ФБР), созданном при участии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В Фонде считают этот случай ярким примером полицейского насилия.

Роковая погоня происходила 5 апреля 2021 года — полиция Гонолулу преследовала угнанный пикап по шоссе H-1. По словам полицейских, пикап, за рулем которого находился Иремамбер Сикап, уходил от погони, нарушая правила дорожного движения и создавая опасность для окружающих.

Погоня началась в Оаху и завершилась в районе улицы Калакауа, когда полицейские произвели пять выстрелов в преследуемый автомобиль. Иремамбер был убит на месте, еще двое в машине, включая 14-летнего подростка, получили ранения.

В Гонолулу прошли акции памяти по убитому члену семьи Сикап. В них в первую очередь участвовали члены микронезийского сообщества Гонолулу — потомки коренных жителей островов Тихого океана.

К действиям полицейских, которые застрелили Иремамбера, есть серьезные вопросы: в течение двух недель после убийства так и представила объяснение того, по какой причине офицеры приняли решение стрелять по автомобилю, в котором находилась группа подростков. Также не были опубликованы записи нательных камер правоохранителей, участвовавших в погоне и задержании, несмотря на требования семьи погибшего.

Полиция обвиняет уцелевших спутников убитого в тяжких преступлениях, включая вооруженный нападение и грабеж.

Иремамбер Сикап был младшим братом в семье из 10 человек. Российский Фонд борьбы с репрессиями считает, что его права были нарушены полицией США. Инициативная группа ФБР обратилась за разъяснениями к президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Они готовы предоставить необходимую правовую помощь семье Сикапа.

убийство полицейское насилие в США Гонолулу Иремамбер Сикап
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