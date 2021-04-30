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Николай Стариков отреагировал на признание штабов Навального экстремистскими

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 20:40
Общество
Николай Стариков отреагировал на признание штабов Навального экстремистскими
Федеральное агентство новостей  / 

Российский общественный и политический деятель Николай Стариков назвал причины, из-за которых штабы Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) давно нужно было признать экстремистскими.

Николай Стариков признался, что судьба тех, кто работал на Навального, ему не интересна.

«Эти люди сделали свой политический выбор, они взрослые и должны понимать, что их руководитель из себя представляет. Мы давно говорим, что эта общественная организация, получающая финансирование за границей весьма странными способами, имеющая деньги как дурак фантики, выдающая некие штабы в период якобы избирательной кампании берлинского пациента, по закону не имеет права вести эту избирательную кампанию. В политике ничего не происходит просто так», — рассказал общественный деятель.

Николай Стариков порадовался за то, что штабы Навального признали экстремистскими
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Собеседник агентства объяснил, что такие общественно-политические структуры, в которых огромное количество денег и которые под видом избирательной кампании занимаются какими-то другими делами, финансируются из не очень открытых источников.

«А если называть вещи своими именами — все попытки дестабилизации ситуации в России всегда финансировались заграницей. Потому что это очень дешевый способ, фактически бесплатный, создать проблемы или ликвидировать геополитического конкурента. Вместо долгого военного конфликта и экономических санкций легче оплатить общественную структуру, которая будет дестабилизировать ситуацию в государстве-сопернике. Вот чем занимается Запад, и я очень рад, что российский суд дал достойную оценку этим господам. Жалко, что не сразу. Но лучше поздно, чем никогда», — резюмировал Стариков.

Ранее Франц Клинцевич назвал долгожданным признание штабов Навального экстремистскими.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

россия навальный николай стариков
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