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«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в десять городов РФ

Общество
«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в десять городов РФ
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 апреля. Компания «Аэрофлот» в летнем сезоне существенно увеличит количество рейсов из Москвы в города Урала, Сибири, Дальнего Востока и Поволжья, сообщает пресс-служба перевозчика.

На некоторых маршрутах интенсивность перелетов возрастает в 23 раза. Речь идет о рейсах в Хабаровск, Нижневартовск, Новый Уренгой и Томск. Также компания начнет чаще выполнять полеты в Иркутск, Красноярск, Самару, Новосибирск, Оренбург и Екатеринбург.

«Расписание полетов «Аэрофлота» составлено таким образом, чтобы пассажиры имели возможность совершать комфортные путешествия по стране и за границу. В базовом аэропорту Шереметьево обеспечены удобные пересадки, которые позволяют быстро и удобно продолжить путь к пункту назначения», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Аэрофлот» объявил акцию по бесплатной перевозке ветеранов. Она начнет действовать 3 мая и продлится до 12-го.

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