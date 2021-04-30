ВСУ за неделю разместили более 80 единиц военной техники в Донбассе

Донецк, 30 апреля. Вооруженные силы Украины разместили в населенных пунктах Донбасса более 80 единиц военной техники за последнюю неделю, заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, бойцы ВСУ перебросили к линии соприкосновения в Донбассе танки, бронетехнику, гаубицы, зенитно-ракетные комплексы и другие боевые единицы. Такие действия являются нарушением третьего пункта дополнительных мер по контролю и соблюдению режима прекращения огня.

В последнее время в ДНР и ЛНР систематически заявляют об увеличении активности Вооруженных сил Украины у линии разграничения. Бойцы ВСУ стягивают военную технику и осуществляют обстрелы, чем регулярно нарушают Минские соглашения.

Недавно стало известно о прибытии разведгруппы ВСУ в Донбасс для организации провокаций.

Также издание RT сообщило о блокировке Киевом работы КПП у линии соприкосновения.