В Кремле подтвердили планы Путина провести в мае серию оборонных совещаний в Сочи

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин не отказался от планов проведения традиционных майский совещаний в Сочи по оборонной тематике.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, о сроках серии совещаний будет заявлено позже.

«Планирует. О сроках сообщим своевременно», — указал официальный представитель Кремля.

В конце марта президент РФ упоминал о подготовке традиционной серии его встреч в Сочи. Заседания будут проводиться с руководством Минобороны России и оборонных предприятий.

Также в данный момент активно обсуждается вопрос возможной встречи Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщили в Совбезе РФ.