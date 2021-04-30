Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 18:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:01
Весь мир
Махмуд Аббас объявил о переносе даты выборов в парламент Палестины
18:00
Весь мир
На юге Венесуэлы продолжаются бои с боевиками из FARC
17:59
Происшествия
Петербургские «экскурсоводы» подрались из-за прогулки по крышам
17:57
Общество
Ввод ограничений по въезду фур на МКАД отложили до 15 июня
17:52
Шоу-бизнес
Валерия рассказала, что ее восхищает в Филиппе Киркорове
17:51
Спорт
ФХР утвердила форму сборной России для ЧМ-2021 в Риге
17:51
Общество
Минздрав РФ подготовил обновленный проект приказа о медосвидетельствовании водителей
17:51
Происшествия
Появилось видео с места аварии с пятью погибшими детьми на Ставрополье
17:48
Общество
Топ-5 высокооплачиваемых профессий по версии ФАН
17:48
Армия
Импорт российских ЗРК С-400 в Индию поставил США в безвыходное положение
17:47
Общество
Комплекс по профилактике детского травматизма на дорогах открылся в Петербурге
17:46
Весь мир
Полицейские в Гонолулу расстреляли машину с подростками во время погони
17:46
Экономика
Аналитики назвали факторы роста цен на нефть и укрепления рубля
17:44
Экономика
Стоимость палладия достигла исторического рекорда
17:42
Экономика
Кличко пообещал участникам Майдана выплату к 9 Мая
17:38
Общество
«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в десять городов РФ
17:38
Армия
ВСУ за неделю разместили более 80 единиц военной техники в Донбассе
17:38
Армия
В Кремле подтвердили планы Путина провести в мае серию оборонных совещаний в Сочи
17:38
Происшествия
Экс-главу администрации Кировского района Ленобласти отпустили из СИЗО
17:37
Экономика
Ипотеку в России хотят сделать доступнее для многодетных семей
Все новости

Экс-главу администрации Кировского района Ленобласти отпустили из СИЗО

Происшествия
Экс-главу администрации Кировского района Ленобласти отпустили из СИЗО
pixabay.com  /  Ichigo121212

Санкт-Петербург, 30 апреля. Бывший глава Кировского района Ленинградской области Алексей Кольцов отпущен из-под стражи. Решение об этом принял Приморский районный суд Северной столицы.

По данным суда, фигурант дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму более 600 млн рублей заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. При этом Кольцову ограничили определенные действия. Ему запретили посещать общественные мероприятия, разглашать данные следователей и общаться с некоторыми лицами.

Кольцов был задержан в марте. Его обвинили по части 3 статьи 285 УК РФ. Следователи считают, что он злоупотребил своими должностными полномочиями, что привело к образованию задолженности в «Водоканале Кировского района», предприятие в итоге обанкротилось.

В Брянске в СИЗО помещен местный депутат. Его обвинили в педофилии, сообщал ФАН.

ленобласть сизо кольцов
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 170419 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 167548 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 129826 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 125478 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 120773 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Происшествия / Экс-главу администрации Кировского района Ленобласти отпустили из СИЗО
Рейтинг@Mail.ru