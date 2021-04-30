Экс-главу администрации Кировского района Ленобласти отпустили из СИЗО

Санкт-Петербург, 30 апреля. Бывший глава Кировского района Ленинградской области Алексей Кольцов отпущен из-под стражи. Решение об этом принял Приморский районный суд Северной столицы.

По данным суда, фигурант дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму более 600 млн рублей заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. При этом Кольцову ограничили определенные действия. Ему запретили посещать общественные мероприятия, разглашать данные следователей и общаться с некоторыми лицами.

Кольцов был задержан в марте. Его обвинили по части 3 статьи 285 УК РФ. Следователи считают, что он злоупотребил своими должностными полномочиями, что привело к образованию задолженности в «Водоканале Кировского района», предприятие в итоге обанкротилось.

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