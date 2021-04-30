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Ипотеку в России хотят сделать доступнее для многодетных семей

Экономика
Ипотеку в России хотят сделать доступнее для многодетных семей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 апреля. В Государственную думу Российской Федерации поступили предложения, направленные на облегчение жизни многодетных семей страны.

Поддержку россиянам хотят предоставить в том числе в сфере ипотечного кредитования. Автором инициатив выступило «Объединение многодетных семей города Москвы». Об этом рассказала глава организации Наталья Карпович.

Речь идет о снижении первоначального взноса по ипотеке, ставки по жилищному кредиту, а также о частичном погашении основного долга многодетных родителей и об уплате процентов по займам. Семьям с тремя и более детьми стоит «обнулить» ипотеку, считает вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

«Установление нулевой процентной ставки по ипотеке после рождения третьего ребенка — логичный шаг», — цитирует чиновника «Коммерсантъ».

Помощь таким семьям не должна ограничиваться квартирным вопросом, добавил Толстой. Гражданам стоит помогать в получении образования, снижении налоговой нагрузки и доступности семейного отдыха.

Депутат отмечал важность развития здравоохранения в российских регионах в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Стране есть куда расти, уверен Петр Толстой.

ипотека помощь семьи
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