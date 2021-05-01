«Полосатый рейс» против виртуальных животных. Колонка Эдгарда Запашного

Вождь мировой революции Владимир Ильич Ленин когда-то сказал:

«Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются цирк и кино».

Ленин был уверен, что для воспитания советского человека важны именно эти два вида искусства. Ведь и цирк, и кино могли стать главными инструментами для достижения политических целей. По мнению основателя советского государства, прежде всего нужно было изменить сознание народа, добиться нового мышления, и использование этих пластов культуры способствовало достижению цели.

Культура является значимой частью нашей жизни, ведь она — во всем. Мы приобщаемся к культуре с самого детства. Бескультурный человек почти наверняка рано или поздно вступит в конфликт с окружающими. А любой конфликт чреват серьезными последствиями, которые даже могут привести к войне. Но сегодня речь пойдет не о политике, а о том, как взаимодействуют эти два жанра искусства, о которых говорил Ленин, — о цирке и кино.

Кадр из фильма «Полосатый рейс» /

«Полосатый рейс»

Расскажу, как пересекаются цирк и кино в последние десятилетия. Конечно, самый известный отечественный фильм с участием цирковых животных — «Полосатый рейс», который снят Владимиром Фетиным в 1961 году, но до сих пор не утратил своей невероятной популярности. Убежден, это один из величайших фильмов, потому что снять это произведение стоило невероятных усилий.

Дрессировщица Маргарита Назарова, исполнительница главной роли, со своим мужем Константином Константиновским проделали тогда невероятную, громадную работу.

Мы с братом Аскольдом Запашным недавно работали как режиссеры при создании сериала «Маргарита Назарова», где в главной роли блистала несравненная Ольга Погодина. Сериал несколько лет назад с успехом шел на одном из федеральных каналов.

Работая над фильмом, мы с Аскольдом постарались сделать все, чтобы как можно ярче и правдивее рассказать о жизни великой дрессировщицы. Мы также постарались показать зрителям, насколько сложно было в начале 1960-х годов снимать такой фильм, как «Полосатый рейс».

Кадр из фильма « Невероятные приключения итальянцев в России» /

«Невероятные приключения итальянцев в России»

Второй по популярности наш фильм, где снимались дрессированные животные, — это картина Эльдара Рязанова 1973 года «Невероятные приключения итальянцев в России». Мало кто знает, что фильм не был снят до конца. Планировались еще эпизоды: лев на крыше дома; лев преследует главных героев, а те от него убегают и так далее. Увы, во время съемок произошел несчастный случай: лев по кличке Кинг вышел из-под контроля и был застрелен милиционером.

Кадр из фильма « Невероятные приключения итальянцев в России» /

Не хочу вдаваться в подробности, кто в этом виноват: произошло то, что произошло. В дальнейшем семья Берберовых — хозяева Кинга — взяла другого льва, а через некоторое время, когда Кинг-2 вырос, произошла еще одна трагедия, о которой много писали. Тогда, в 1980 году, от клыков и когтей Кинга-2 погиб ребенок, а Нина Берберова — вдова скончавшегося ранее от инфаркта главы семейства Льва Берберова — получила тяжелые травмы.

Причина трагедии в том, что Берберовы не были профессиональными дрессировщиками, их пример должен лишний раз напоминать всем: хищники — не игрушки!

Семейная традиция

Мой отец — знаменитый дрессировщик Вальтер Запашный — в советское время как режиссер участвовал в съемках почти всех фильмов с животными. Самые известные работы моего отца в кино — фильм 1972 года Александра Птушко «Руслан и Людмила» и картина 1975 года «Дерсу Узала» японского режиссера Акиры Куросавы. Фильм Куросавы вскоре получил самую заветную кинопремию — «Оскар» за лучший иностранный фильм. В главной роли в этой картине снимался народный артист СССР Юрий Соломин.

Кадр из фильма « Невероятные приключения итальянцев в России» /

Компьютер вместо животных

Сейчас с появлением новых технологий компьютерная графика практически полностью заменила в кино реальных животных. Я не сторонник такого подхода. Мне кажется, скоро наступит время, когда ценность новых кинопроизведений будет заключаться именно в том, что в титрах будет указано:

«Без применения компьютерной графики. Все актеры и животные настоящие».

Приведу пример. Представьте, мы с вами приходим в кинотеатр, смотрим широко разрекламированный фильм «Жизнь Пи» Энга Ли, и картина нам нравится. Красиво сделана, хорошая интересная история и великолепная компьютерная графика, которая заменила реальных животных. Но именно последнее оставляет у нас осадок: нам кажется, что мы посмотрели качественный мультик, а не настоящий игровой художественный фильм. Это очень важное чувство — я называю его послевкусием: когда понимаешь, что вроде вкусно, но что-то не то, а значит, не слишком понравилось.

Цирк и кино, конечно, будут идти в ногу со временем, но залогом успеха, как мне кажется, все-таки будет осознание зрителем, что представленная на экране работа выполнена честно. Это значит, что актеры будут вступать в контакт с животными, а животные в кадре будут оставаться естественными.

Кадр из фильма «Жизнь Пи» /

Не зря существует выражение:

«В кадре невозможно переиграть детей и животных».

Только что мы с братом закончили снимать одну из новелл нового фильма «Папы», где главный герой в исполнении Сергея Безрукова попадает за кулисы цирка и встречается лицом к лицу с настоящим тигром. А тигр, как вы понимаете, был самым настоящим, а не компьютерным.

Кадр из фильма «Жизнь Пи» /

Убежден, есть еще очень много нерассказанных историй о цирке. Думаю, зрителям будет очень интересно посмотреть фильмы про жизнь наших великих артистов Олега Попова, Юрия Никулина и Вальтера Запашного.

Есть и современные герои, связанные с цирком, к которым, на мой взгляд, нужно отнестись с тем уважением, которого они заслуживают, в том числе отразив их истории на экране. Уверен, такие фильмы будут пользоваться успехом, хотя бы потому что компьютерная графика никогда не заменит настоящую жизнь.