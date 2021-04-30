Аделина Сотникова объяснила, почему фигуристки выступают только в светлых коньках

Москва, 30 апреля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова раскрыла пару секретов из этого вида спорта. В частности, подробно рассказала о цвете коньков.

Звезда спорта устроила рубрику «вопрос-ответ» на своей странице в Instagram. Многих поклонников фигурного катания интересуют тонкости этого спорта, в том числе, почему спортсменки выходят на лед в светлых коньках. Девушки катают свою одиночную или парную программу в белых или бежевых коньках.

«У кого-то белые коньки, у кого-то бежевые. Черные коньки только у мальчиков, а мы все-таки девочки. Все должно быть всегда красиво», — написала спортсменка.

Звезда фигурного катания прокомментировала возможность возвращения в большой спорт в случае поднятия возрастного ценза в ее виде спорта.

Сотникова призналась, что скучает по соревнованиям. Ей вновь хочется испытать те эмоции, когда она выходила на лед. Но, как отметила спортсменка, она выбрала новый путь в своей жизни.

Весной прошлого года Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Об уходе из фигурного катания спортсменки высказывалась ее коллега Татьяна Навка.