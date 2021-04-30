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МИД РФ обвинил США и Норвегию в усилении напряженности в Евро-Арктическом регионе

Армия
МИД РФ обвинил США и Норвегию в усилении напряженности в Евро-Арктическом регионе
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Наращивание военного присутствия США в Евро-Арктическом регионе носит деструктивный характер, заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в России озабочены военным усилением США и попытками Вашингтона втянуть НАТО в Арктику. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на модернизированное соглашение Соединенных Штатов и Норвегии, которое было подписано 16 апреля.

«Новый документ, предоставляющий Вашингтону право задействовать специально создаваемые на отдельных норвежских военных объектах так называемые согласованные районы для размещения своих сил и средств, тренировок и учений, обслуживания техники», — указала Захарова.

Она отметила, что Осло называет этот документ важным вкладом в укрепление отношений с союзником по Альянсу, однако в России так не считают.

«Расцениваем подобную активность как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в Евро-Арктическом регионе, разрушение российско-норвежских соглашений, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что это не выбор России, так как Москва всегда остается готова к открытому диалогу о безопасности в регионе.

Ранее она отмечала, что Осло по надуманным причинам отказался продавать «Трансмашхолдингу» завод двигателей.

сша арктика норвегия захарова мид рф
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