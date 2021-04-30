Рубль укрепляется на фоне снижения угрозы санкций США

Москва, 30 апреля. Укрепление позиций российской национальной валюты отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с журналистами.

Угроза санкций со стороны Вашингтона сейчас немного упала, что вызывает укрепление курса рубля. Инвесторы вкладываются в российские активы, отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

«Кроме того, курс поддерживает стабильность нефтяных цен», — добавил он.

Тенденция может измениться на фоне ужесточения ограничений, считает аналитик. Рубль в этом случае потеряет 6–7% стоимости, однако если это и произойдет, то постепенно, подытожил собеседник издания. К тому же, многое зависит от действий, которые предпримет Центральный банк России.

Заявления представителей иностранных ведомств от отключении России от SWIFT, по мнению журналистов ФАН, является популизмом. На деле видные политики не решатся на такой шаг из-за опасности резкого замедления финансовых операций.