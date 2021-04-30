Жителей Латвии разозлил «исправленный» вариант рекламы вакцинации

Рига, 30 апреля. Латвийское рекламное агентство Nord DDB Rigа «исправило» ошибку в плакате с призывом к вакцинации от коронавируса и еще больше разозлило негодующих граждан страны.

Агентство разместило в общественном транспорте Риги плакат, на котором футболист Каспарс Горкшс предлагал латвийцам сделать прививку от заболевания. Неоднозначный лозунг «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой» вызвал шквал негодования у жителей Латвии.

Сотрудники Nord DDB Rigа срочно поспешили исправить недоразумение и в транспорте города появилась уже новая реклама, текст которой гласил: «Я вакцинируюсь, потому что хочу в гости к бабушке с дедушкой». Возмущенные латвийцы с иронией предложили заменить высказывание на «Я вакцинируюсь, потому что не хочу встретить прабабушку Каспарса Горкшса», сообщает EurAsia Daily.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Латвии с начала 2021 года. Правительство страны решило отказаться от применения препарата британо-шведской компании AstraZeneca из-за многочисленных сообщений о побочных эффектах этой вакцины.