Жертвами серьезной аварии в Ставропольском крае стали шестеро детей

Ставрополь, 30 апреля. ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа произошло в Ставропольском крае. В результате погибли шесть несовершеннолетних. Среди пострадавших 12 человек, 8 из которых — это дети.

Авария произошла в Грачевском районе на 536-м километре федеральной трассы Астрахань — Элиста, сообщает ГИБДД. Детская баскетбольная команда ехала в микроавтобусе из Волгограда в Черкесск на соревнования. По официальным данным, числятся шестеро погибших. Других деталей о дорожной аварии пока нет.

На месте ДТП работают спецслужбы, среди них скорая помощь, МЧС и полиция. Всего предварительно в результате аварии пострадали 18 человек. Информация об их состоянии уточняется.