Бесполезный проект Пентагона по отражению ракетных атак возмутил Счетную палату США

Вашингтон, 30 апреля. Соединенные Штаты продолжают вкладывать деньги из военного бюджета на проекты, эффективность которых стоит под вопросом, считают в Счетной палате США.

Пентагон планирует использовать противоракеты SM-3 Block IIA для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Однако в Счетной палате США усомнились в подобных возможностях этого боеприпаса, возмутившись бесполезным проектом по отражению ракетных атак, пишут журналисты американского издания Defense News, эксклюзивный перевод статьи которых представляет Федеральное агентство новостей.

Защита американских территорий от ракет Северной Кореи и Ирана осуществляется при помощи системы Ground-Based Midcourse Defense, однако в Агентстве по противоракетной обороне США предложили использовать для этих целей SM-3 Block IIA. По словам аналитиков, подобный боеприпас был разработан для уничтожения баллистических ракет средней дальности, а не МБР, перехват которых является более сложной задачей.

Пентагон продолжает попытки дать противоракете возможность бороться с МБР, однако образец ранее не прошел эксплуатационные испытания и не смог эффективно противостоять межконтинентальной баллистической ракете, подчеркнули специалисты Счетной палаты США. По их словам, летное тестирование SM-3 Block IIA, в ходе которого боеприпас уничтожил простенькую МБР, было проведено при слишком «благоприятных условиях». Эксперты призвали военных повысить интенсивность разработок в области ПРО для обеспечения высокого уровня обороноспособности страны.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что американцы работают над программой противоракетной обороны, которая на самом деле направлена против России.