Топ-5 фильмов режиссера Ларса фон Триера

Датскому режиссеру, сценаристу и актеру Ларсу фон Триеру 30 апреля исполняется 65 лет. Среди современных творцов в мире киноискусства он считается одним из самых неординарных режиссеров, его работы довольно противоречивы и всегда активно обсуждаются критиками.

Ларс Фон Триер основал кинокомпанию Zentropa Films, которая выпустила более 70 художественных фильмов и получила семь номинаций на премию «Оскар» за последние 25 лет. Несмотря на нестандартный подход к созданию картин, режиссер получил более 100 наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру.

В честь юбилея Ларса фон Триера ФАН вспомнил самые яркие его работы за всю кинокарьеру.

Рассекая волны (1996)

Кадр из фильма «Рассекая волны» /

Действие картины происходит в шотландской религиозной коммуне. Главная героиня Бесс (Эмили Уотсон) — большой ребенок, наивная и добродушная девушка, она с детства искренне верит, что слышит голос Бога в своей голове. Бесс выходит замуж за Яна, который намного ее старше и опытнее. Молодожены без ума друг от друга, Ян оберегает супругу, опекает и заботится.

Когда на нефтяной платформе мужчина получает тяжелую травму, внутренний голос Бесс начинает диктовать девушке отчаянные мысли, она пускается во все тяжкие, думая, что таким образом приносит себя в жертву ради спасения мужа. Фильм вошел в топ-10 лучших картин десятилетия, а актриса, сыгравшая Бесс, была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Танцующая в темноте (2000)

Кадр из фильма «Танцующая в темноте» /

Главную роль в картине сыграла певица Бьорк. Она же написала и исполнила всю музыку для фильма. Действие происходит в США, штате Вашингтон. Девушка Сельма страдает от тяжелой болезни, из-за которой стремительно теряет зрение. Но больше всего героиню беспокоит то, что этот же недуг прогрессирует у ее сына. Мать отказывает себе почти во всем, чтобы накопить на операцию для ребенка, единственная отдушина для нее — это мюзиклы.

Проблемы со зрением дают о себе знать: на работе Сельма совершила ошибку, из-за чего сломалась одна из заводских машин. Девушку увольняют, но череда несчастий только началась. Полицейский, у которого Сельма снимала трейлер, крадет из ее тайника деньги, накопленные на операцию для сына. Девушка пытается забрать сбережения и в ходе конфликта убивает полицейского. Сельму арестовывают, и перед ней встает тяжелый выбор — спасти себя или вылечить сына.

Догвилль (2003)

Кадр из фильма «Догвилль» /

В картине приняла участие знаменитая голливудская актриса Николь Кидман, она сыграла главную роль. Действие происходит на театральной сцене, а все декорации условно находятся на полу студии. Это необычное решение придумал сам Ларс фон Триер.

Главная героиня Грейс, спасаясь от гангстеров, попадает в небольшой горный городок Догвилль. Спрятаться от бандитов ей помогает сын духовного лидера местной общины — Том. Мужчина убеждает горожан дать Грейс убежище за то, что девушка будет выполнять поручения и помогать жителям Догвилля. Сначала люди обрадовались помощнице, но со временем они начали пользоваться добротой Грейс, придумывая все более изощренные задания, при этом жестоко обращаясь с героиней. Девушка терпит унижения и выжидает момент, чтобы как следует отомстить: позже выясняется, что на самом деле она — дочь могущественного главаря мафиозной группировки.

Меланхолия (2011)

Кадр из фильма «Меланхолия» /

Ларс фон Триер придумал сюжет картины во время лечения собственной депрессии. Фильм показывает: люди, страдающие этим заболеванием, в стрессовых ситуациях ведут себя гораздо спокойнее, чем здоровые.

К Земле приближается планета Меланхолия, в результате столкновения с которой погибнет все живое. Джастин (Кирстен Данст), только что вышедшая замуж, первая осознает неизбежность катастрофы и прямо во время торжества пускается во все тяжкие, впадая то в апатичное состояние, то в истерический смех. Ее сестра Клэр (Шарлотта Генсбур) ухаживает за Джастин, поддерживает ее, пытаясь не думать о приближающейся Меланхолии. Во второй половине фильма сестры меняются местами: теперь уже Клэр овладевает паника и непринятие приближающейся смерти. Джастин же, наоборот, смиренно и меланхолично ждет катастрофы, пытаясь поделиться своим спокойствием с сестрой.

Дом, который построил Джек (2018)

Кадр из фильма «Дом, который построил Джек» /

Фильм рассказывает историю серийного маньяка Джека, который за 12 лет убил более 60 человек. Между нападениями главный герой беседует с неким Верджем на тему того, являются ли преступления произведениями искусства. Оказывается, Джек с детства мечтал стать архитектором, а сейчас использует тела своих жертв, чтобы построить дом — собственный мир, где можно скрыться от реальности. Картина была воспринята критиками как слишком жестокая. Однако режиссер ответил, что прошло время, когда он снимал кино о добрых женщинах. Теперь он сделал фильм про злого мужчину.

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