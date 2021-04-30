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Продюсер Иосиф Пригожин не понимает, почему Моргенштерну запретили въезд на Украину

Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин не понимает, почему Моргенштерну запретили въезд на Украину
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 30 апреля. Продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу внесения рэпера Моргенштерна в список лиц, якобы представляющих «угрозу нацбезопасности» Украины.

Как сообщила пресс-служба украинского министерства культуры и информационной политики, по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) российского рэп-исполнителя включили в перечень лиц, которым запрещен въезд в страну. Комментируя эту новость, Пригожин отметил, что не понимает, какую «угрозу нацбезопасности» может представлять Моргенштерн, и почему рэперу теперь нельзя въезжать на Украину.

«Меня это удивило. <...> Не знаю, чем они руководствовались. Раньше говорили, что «умом Россию не понять», а сегодня умом Украину не понять», — отметил продюсер в комментарии радио Sputnik.

Моргенштерн

Что касается самого Моргенштерна, то с ним Пригожин знаком, и как человек рэпер ему глубоко симпатичен. Однако творчество музыканта продюсеру не нравится, особенно использование нецензурной лексики.

Моргенштерн должен был дать три концерта на Украине летом. Рэпер заранее предполагал, что выступления отменятся, а также говорил о страхе перед этой поездкой.

украина пригожин моргенштерн
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