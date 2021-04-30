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Инспектор ДПС из Вологды спас женщину от телефонных мошенников

Общество
Инспектор ДПС из Вологды спас женщину от телефонных мошенников
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Вологда, 30 апреля. Жительница Сокола едва не стала жертвой телефонных аферистов. От поспешных решений ее уберег инспектор дорожно-патрульной службы УМВД Андрей Серединский.

Инцидент произошел в одном из торговых центров в Соколе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Находившийся в отпуске инспектор ДПС обратил внимание на обеспокоенную женщину около банкомата. Сотрудник полиции обратился к горожанке и выяснил, что та общается по телефону с «сотрудниками службы безопасности банка».

Почуяв подвох, правоохранитель расспросил женщину о подробностях разговора. Как оказалось, мошенники предлагали ей в целях сохранения средств перевести деньги на «безопасный» счет. Младший лейтенант объяснил доверчивой сокольчанке, что она имеет дело вовсе не с банковскими работниками, за что получил ее признательность и благодарственное письмо.

Накануне участковый из Воронежа спас пенсионерку из затопленной кипятком квартиры, сообщал ФАН.

мошенники полиция спасение хорошие новости россии
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