Спасатели вытащили девочку из горящей квартиры на 17-м этаже в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 апреля. Школьница смогла спастись от пожара, забравшись на карниз 17-го этажа. Она вылезла в окно и дождалась спасателей.

Прибывшие на место ЧП пожарные попали в квартиру с трудом, используя при этом специальный инструмент. Спасатели вытащили 11-летнюю девочку и дали ей маску с кислородом. Позже ее передали медикам.

Квартира загорелась в жилом многоэтажном доме на улице Колмогорова. Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут. В тушении были задействованы 31 человек личного состава и девять единиц пожарной техники. Причина пожара пока неизвестна, ее установят пожарные дознаватели.

Трое оперативников в Москве заметили клубы дыма во время патрулирования территории и бросились на помощь местным жителям. Правоохранители обнаружили горящую крышу пристройки одного из домов и вызвали МЧС, сообщал ФАН.