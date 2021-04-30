Составлен топ-10 популярных туристических направлений РФ в рамках действия программы кешбэка

Москва, 30 апреля. Аналитики сервиса Bronevik.com зафиксировали высокий спрос на путешествия в рамках программы кешбэка от Ростуризма, позволяющей вернуть до 20% от стоимости путевки.

На Краснодарский край приходится 21% всех бронирований с кешбэком. Еще 14% — на Калининградскую область. На третьем месте среди самых востребованных регионов РФ, куда путешественники оформляют туры с кешбэком, оказался Крым. На него приходится 10% всех туров. Четвертое и пятое места достались Ставропольскому краю и Татарстану с показателями 9% и 8% соответственно.

В топ-10 также попали Петербург (6%), Москва (5%), Нижегородская область (2%), Алтай (1%) и Ярославская область (1%). За последние полтора месяца количество бронирований отелей через программу кешбэка составляет 51% от всех туров, в которые путешественники отправляются самостоятельно. В дни, когда стало известно о временном закрытии авиасообщения с Турцией, спрос на путевки вырос на 10%.

На черноморском побережье по-прежнему остаются популярны Сочи, Адлер, Анапа, Новороссийск и Геленджик. Средняя продолжительность отдыха в Сочи составляет три ночи. Средний чек при размещении двух человек — 12 500 рублей. Краснодарскому краю не уступают по востребованности и города Крыма.