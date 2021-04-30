Пьяный житель Александрова раздавил голову товарища бетонным блоком

Владимир, 30 апреля. Житель города Александров стал фигурантом уголовного дела об убийстве 49-летнего собутыльника. В ходе бытового конфликта он размозжил голову приятеля куском бетона.

Следствием установлено, что во время совместного распития спиртных напитков три собутыльника поругались, дело дошло до драки, сообщает издание «Владимирские ведомости». Один из товарищей, чтобы избежать дальнейшего рукоприкладства, попытался бежать.

Хозяин дома догнал его, повалил на землю и несколько раз ударил оппонента по голове фрагментом бетонного блока. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего. Подозреваемый приговорен к девяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Ульяновский рецидивист по кличке Каторга требует суда присяжных по делу об убийстве собутыльника, сообщал ФАН.