Осташко о признании штабов Навального экстремистскими: Пора положить этому конец

Журналист, ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал решение включить штабы Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

По словам Осташко, деятельность ФБК1 безусловно попадает под статью экстремистской деятельности, поскольку блогер Навальный и его сторонники неоднократно озвучивали призывы к свержению власти и готовили государственный переворот.

«В любом государстве мира организация, которая призывает к насильственному свержению власти, по определению должна признаваться экстремистской. Наше государство, с учетом того, что многие годы нам с Запада навязывали эталонные понятия демократии, очень лояльно относилось к таким организациям. То, чем занимался ФБК, попадает под статью экстремистской деятельности, основные призывы навальнистов были к свержению власти, они не верили в то, что во власть можно прийти через выборы, пытались участвовать в выборной кампании через умное голосование, предлагали кандидатов, чьи «дела» нам хорошо известны. Пора положить этому конец», — поделился мнением журналист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Напомним, информация о включении штабов Навального2 в список организаций, причастных к терроризму и экстремисткой деятельности, появилась на сайте Росфинмониторинга. Организация была добавлена в перечень 30 апреля.

«Заявление на Росфинмониторинге сегодня немного преждевременное, но предвещает то решение, которое должно вынести наше государство в отношении ФБК. Это должно стать одновременно началом для формирования в нашей стране нормальной, прогосударственной, пророссийской оппозиции, потому что она нам нужна, нам нужен другой взгляд со стороны, но оппозиция не должна призывать и выступать с экстремистскими призывами в стиле «взять власть силой путем государственного переворота», о чем постоянно говорил Навальный и его сторонники. Никакой оппозицией по большому счету они не являлись, не предлагая никакой конструктивной повестки», — рассказал Руслан Осташко.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН добавил, что для многих людей, которые поддерживали ФБК и самого Навального, признание организации экстремистской может стать довольно серьезной проблемой.

«Тут надо понимать, что государство не должно перегнуть палку. Если 17 мая будет принято решение о признании штабов экстремистскими, мы не должны на следующий день сажать всех людей, которые переводили им деньги. Мы должны провести разъяснительную работу, кого они поддерживали, за что именно, почему нельзя этого делать сейчас. Ну а с теми, кто сознательно переводил ФБК крупные суммы денег, понимая, что они пойдут, грубо говоря, на государственный переворот, нужно разбираться в рамках закона», — резюмировал журналист.

Ранее политик Франц Клинцевич назвал долгожданным признание штабов Навального экстремистскими.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга