Басков назвал Киркорова непревзойденным и уникальным артистом

Москва, 30 апреля. Певец Николай Басков поздравил своего коллегу Филиппа Киркорова с днем рождения. На своей странице в Instagram он посвятил новый пост королю эстрады.

Киркоров и Басков дружат уже не первый год. У них есть совместные творческие проекты. По случаю 54-го дня рождения «золотой голос России» тепло отозвался о Киркорове, назвав его «непревзойденным и уникальным артистом».

«От всего сердца хочу поздравить тебя с днем рождения! Желаю тебе самого главного: здоровья, благополучия, радости общения с твоими прекрасными детьми! Долгих лет творчества, любви миллионов людей, которые обожают тебя. Будь счастлив!» — написал Басков.

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям Баскова Также поклонники с восторгом встретили совместный снимок артистов, который был сделан, видимо, на одном из концертов.

Филипп Киркоров с самого утра получает поздравления с днем рождения. В преддверии праздника знаменитый артист рассказал об изменениях в жизни. Обмолвился артист и о личной жизни, сказав, что она у него «сумбурная, разнообразная».