Пекинский автосалон состоится в конце апреля 2022 года

Шанхай, 30 апреля. Проведение Пекинского автосалона в 2022 году запланировано на 21-30 апреля. Об этом стало известно в последний день завершившейся в Шанхае автомобильной выставки.

Пекинский и Шанхайский автосалоны проводят в главных городах Китая. Обычно они чередуются, и выставка в Пекине проходит в четные годы.

По предварительным данным Пекинский автосалон в 2022 году станет самым крупным в истории мероприятия. Он будет проходить в старом и новом залах Международного выставочного центра китайской столицы, площадь площадей оценивается в 230 тысяч квадратных метров.

Однако показатели предстоящего автофорума в Пекине нельзя назвать рекордными. Например, завершившуюся в Шанхае выставку провели на площади 360 квадратных метров. В рамках шоу было продемонстрировано более 1300 машин, из которых 128 моделей были представлены впервые.

Одной из новинок Шанхайского автосалона стал гибридный кроссовер Toyota Crown Kluger. Подробности производителем пока не разглашаются, но уже известно, что автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем и полным приводом E-Four.