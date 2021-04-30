На работе человек проводит львиную долю своей жизни, поэтому так важно выбрать «правильную» специальность, которая будет приносить чувство морального удовлетворения от результатов своей деятельности и, конечно же, хорошо оплачиваться.

Ситуация на рынке труда меняется стремительно. Профессии, еще не так давно находившиеся на пике популярности, буквально через несколько лет сдают свои позиции и по тем или иным причинам уступают место новым трендам. Так, например, буквально 10 лет назад едва ли не каждый второй выпускник школы мечтал о карьере банковского служащего или юриста, что привело к перенасыщению данных отраслей кадрами.

Несмотря на то, что настоящие профессионалы своего дела, безусловно, по-прежнему ценятся на вес золота и получают солидное вознаграждение за свой труд, найти свое «место под солнцем» молодому специалисту, едва окончившему вуз, все сложнее из-за высокой конкуренции.

Помимо непосредственно самой сферы деятельности на уровень зарплат влияют такие факторы, как регион проживания, уровень квалификации и престижность профессии.

Наиболее высокие доходы традиционно у звезд спорта, кино и телевидения, популярных эстрадных исполнителей, топ-менеджеров крупных корпораций, чиновников высшего звена и владельцев успешного бизнеса.

Увы, актерским и певческим талантом природа наградила далеко не каждого, да и предпринимательская жилка есть не у всех, поэтому, не претендуя на лавры небожителей, мы решили присмотреться к более земным профессиям с хорошей зарплатой и представляем свой список самых высокооплачиваемых, которые к тому же, если верить прогнозам, не потеряют своей актуальности в ближайшие годы.

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Стоматолог

Сияющая улыбка сегодня — это не только признак здоровья, но и показатель успешности ее обладателя. Красивые ровные зубы — обязательный атрибут каждого человека, который следит за своей внешностью и хорошо зарабатывает. Услуги стоматолога обходятся клиентам в копеечку, особенно когда речь идет об эстетической стоматологии. Хорошие специалисты своего дела здесь, как, впрочем, и в других отраслях медицины, ценятся очень высоко и получают соответствующее вознаграждение за свой труд. Кроме того, без куска хлеба стоматолог точно не останется — время от времени лечить зубы приходится всем.

Чем занимается стоматолог?

В зависимости от выбранной специальности в обязанности врача-стоматолога может входить:

общение с пациентом, осмотр, сбор анамнеза;

проведение диагностики заболеваний полости рта и составление плана лечения (включая рентгенологическое исследование и анализы, если это требуется);

профилактика стоматологических заболеваний (профессиональная гигиеническая чистка);

терапевтическое лечение;

хирургическое вмешательство с применением местной и общей анестезии;

протезирование, установка имплантов и коронок и другие реставрационные работы;

просветительская деятельность относительно правильного ухода за полостью рта.

Специализации

Стоматолог-терапевт. Первый человек, к которому мы идем, если заболел зуб. Именно он производит осмотр и первичную диагностику и при необходимости направляет пациента к специалистам узкого профиля. Такие манипуляции как чистка каналов, удаление нервов, пломбирование и наращивание зубов также производятся стоматологом-терапевтом.

Стоматолог-хирург. Занимается операциями в полости рта различной сложности (удаление зубов, кист, вскрытие абсцессов, извлечение инородных тел и так далее). Выбор методики оперативного вмешательства, подбор вида и доз анестезии, проведение профилактических и восстановительных мероприятий — все эти задачи также лежат на плечах хирурга-стоматолога.

Стоматолог-ортодонт. Делает улыбку ровной и красивой. Устанавливает брекеты, пластины и другие аппараты для исправления прикуса, что важно не только с точки зрения эстетики, но и для правильного функционирования челюстно-лицевого аппарата.

Стоматолог-ортопед. Восстанавливает нормальную работу и вид челюсти после удаления зубов. Занимается установкой зубных имплантов, коронок, мостов и так далее.

Стоматолог-пародонтолог. Занимается лечением и профилактикой болезней десен.

Детский стоматолог. Работает с самыми маленькими пациентами. В его задачу входит не только произвести корректную диагностику и вылечить заболевание, но и успокоить, «заболтать» и в нужный момент отвлечь, чтобы не напугать малыша, а еще сделать так, чтобы он с удовольствием и без всякого страха шел в кабинет на очередной визит к любимому доктору.

Гигиенист. Цель его работы — сделать так, чтобы избежать лечения в будущем. Стоматологический гигиенист занимается профилактикой заболеваний полости рта: чистит зубы от налета и зубного камня, устраняет повреждения эмали, фторирует и совершает прочие манипуляции, препятствующие возникновению кариеса, а также учит тщательному и правильному уходу за зубами и деснами. В случае необходимости покажет взрослым и детям, как чистить зубы, и поможет подобрать средства и инструменты для домашнего ухода. В отличие от предыдущих специальностей, врачу-гигиенисту необязательно иметь высшее образование, а значит, эта профессия может считаться одной из самых высокооплачиваемых из тех, что можно получить после девятого класса.

Как стать стоматологом

Чтобы стать врачом-стоматологом, необходимо закончить высшее учебное заведение. Конкурс на бюджетные места традиционно высок, а стоимость обучения «кусается». Будьте готовы к тому, что даже высокие баллы по ЕГЭ не являются гарантией поступления, поскольку вузы могут устанавливать дополнительные вступительные испытания для абитуриентов.

Кроме того, недостаточно просто поступить в медицинский вуз после 11 класса, чтобы получить высокооплачиваемую профессию. Главное — не вылететь после очередной сессии, поскольку учеба в медицинском университете — дело ответственное и сложное.

Поступление в вуз — это только начало долгого и трудного пути к профессии мечты. Обучение в университете длится пять-шесть лет, после третьего курса студенты начинают проходить практику. После получения диплома каждого выпускника ждет год интернатуры под надзором опытных наставников. Лишь после этого молодой специалист сможет начать работу врачом общей практики. Если есть желание специализироваться на какой-то отдельной области, следующим шагом станет прохождение ординатуры, на что уйдет еще два года, после чего молодой врач может начать продвижение по карьерной лестнице.

Плюсы профессии

Высокие зарплаты;

престижность;

востребованность на рынке труда;

Возможность помогать близким — медик в семье никогда не помешает.

Минусы профессии

Долгое и сложное обучение;

профессиональные заболевания спины и ног, связанные с долгим нахождением в не самых удобных позах;

высокая степень ответственности перед пациентами;

Необходимость регулярно подтверждать категорию и повышать квалификацию.

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Пластический хирург

Свои стандарты красоты существовали во все времена. Каждому периоду — свой идеал. Меняется мода на тип фигуры, полноту губ, разрез глаз, форму бровей и носа, но неизменным остается одно — желание женщин быть самыми красивыми. С развитием интернета и появлением соцсетей оно превратилось в настоящую манию. Красотки готовы идти на что угодно во имя своей цели, включая хирургическое вмешательство.

Неудивительно, что пластические хирурги сейчас, как говорится, на коне. Найти работу в данной области можно как в государственных, так и в частных медицинских центрах, которых открывается все больше в связи с высоким спросом на пластику.

Чем занимается пластический хирург?

Пластический хирург — это профессионал высочайшего уровня, который производит сложнейшие оперативные вмешательства, направленные на устранение эстетических и функциональных дефектов. Таким образом, работа пластического хирурга направлена не только на наведение красоты, но и на восстановление нормального функционирования органов и систем человеческого тела. Благодаря труду специалистов в данной отрасли медицины у пациентов повышается самооценка и улучшается качество жизни в целом. Круг врожденных и приобретенных проблем, решением которых они занимаются, очень широк. Среди самых популярных причин, по которым люди становятся клиентами клиник пластической хирургии, можно назвать следующие:

увеличение, уменьшение или изменение формы груди;

восстановление молочных желез после проведенной мастэктомии;

коррекция возрастных изменений лица;

ринопластика;

блефаропластика (работа с формой век и разрезом глаз);

отопластика (исправление ушных раковин);

липосакция;

пластика ягодиц;

абдоминопластика (восстановление эстетических пропорций живота);

пластическая хирургия — это не только эстетика, но и реконструкция поврежденных тканей и устранение врожденных пороков развития (например, «волчьей пасти» и «заячьей губы»).

Как стать пластическим хирургом

Эта профессия требует обязательного получения диплома о высшем образовании по соответствующей специальности. Получить его можно, пройдя длительное и сложное обучение в медицинском вузе. В перечень обязательных для поступления предметов входят химия, биология и физика. Более точный список лучше уточнить в выбранном учебном заведении.

После окончания университета выпускников ждут два года интернатуры по общей хирургии и только потом еще два — непосредственно по специальности «Пластическая хирургия».

Плюсы профессии

Высокие зарплаты;

престижность;

востребованность на рынке труда;

медицинское образование.

Минусы профессии

Долгое обучение;

высокая степень ответственности перед пациентами;

не подходит для впечатлительных натур, впрочем, как и любая другая сфера медицины;

ненормированный рабочий день;

многочасовые операции;

капризные клиенты, с которыми не всегда получается договориться;

вероятность административных и судебных разбирательств.

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Пилот

Одна из самых романтичных и престижных специальностей, которая к тому же хорошо оплачивается. Данная профессия не даром считается одной из самых высокооплачиваемых для мужчин как в России, так и в мире, ведь она требует от кандидатов целого набора навыков, умений и личностных качеств.

Человек, управляющий самолетом, несет ответственность за сотни жизней пассажиров и сохранность грузов на борту своего судна, а значит, должен быть настоящим асом своего дела. Полеты всегда сопряжены с повышенной опасностью. Пилот должен обладать аналитическим складом ума, уметь концентрироваться, быть собранным, дисциплинированным, уверенным и решительным даже в самых сложных и нестандартных ситуациях. Кроме того, человек, решивший посвятить себя этой профессии, должен обладать отменным здоровьем, поддерживать себя в хорошей физической форме и быть готовым к частым и длительным периодам отсутствия дома.

Сложности профессии с лихвой компенсируются ее престижностью, высоким уровнем заработной платы, расширенным соцпакетом и возможностью раннего выхода на пенсию.

Чем занимается пилот?

Казалось бы, ответ очевиден — управляет самолетом. Однако все не так просто и, помимо главной своей обязанности, у командира воздушного судного есть ряд других, не менее важных и ответственных:

работа с экипажем и его подготовка к полету;

контроль количества топлива;

анализ погодных и орнитологических условий;

пресечение противоправных действий пассажиров, которые могут представлять угрозу для безопасности полета;

работа с документацией.

На плечах второго пилота также лежат весьма ответственные задачи:

предполетная подготовка;

инструктаж экипажа;

подготовка необходимой документации;

осуществление контроля за функционированием навигационного оборудования.

Как стать пилотом

Эта профессия подходит для «технарей» с аналитическим складом ума, педантичных, аккуратных и внимательных к деталям. Будущий летчик должен хорошо разбираться в физике и геометрии, быть на «ты» с математикой. Кроме того, при поступлении в соответствующее училище или вуз большое внимание уделяется физической подготовке. Абитуриенты должны быть готовы сдать определенные нормативы. Здоровье также должно быть на высоте, особенно пристально следят за остротой зрения.

Чтобы стать пилотом, получать высшее образование необязательно — в России существуют специализированные летные училища, однако это вовсе не означает, что поступить туда легко. Кандидатам на зачисление в любом случае предстоит пройти серьезные вступительные испытания.

Будущим выпускникам стоит иметь в виду, что сразу попасть на работу в крупную авиакомпанию не получится, поскольку у свежеиспеченных пилотов банально не будет достаточного количества часов летной практики. Поэтому начинать придется в небольших компаниях, чтобы налетать нужные часы.

Плюсы профессии

Высокие зарплаты;

престижность;

востребованность на рынке труда;

возможность посмотреть мир;

отличный соцпакет;

ранний выход на пенсию.

Минусы профессии

Работа сопряжена с постоянными рисками;

ненормированный график с плавающими выходными и праздниками;

частые и порой долгие разлуки с семьей;

большие нагрузки на организм;

необходимость постоянно следить за здоровьем и физической формой (впрочем, этот пункт можно отнести и к плюсам).

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Биотехнолог

Очень перспективная и высокооплачиваемая профессия, которая подойдет как для девушек, так и для юношей. Перед биотехнологами стоит множество интересных и амбициозных задач от обеспечения населения планеты продуктами питания до победы над страшными недугами и охраны окружающей среды от многочисленных опасностей.

Чем занимается биотехнолог?

Специалист в области биотехнологий занимается изучением и усовершенствованием естественных биологических процессов с использованием клеток различных организмов с целью поставить свои изыскания на пользу человечеству. Круг обязанностей биотехнолога напрямую зависит от того, в какой сфере он решит применить свои знания и умения:

разработка и изменение лекарственных форм в фармацевтике. Именно биотехнологи придумывают новые вакцины, антибиотики, витаминные комплексы, гормональные препараты и БАДы;

исследование генома человека для своевременного выявления и лечения опасных заболеваний;

изыскания в области генной и клеточной инженерии, преподавательская и просветительская деятельность;

работа над снижением количества отходов;

оценка влияния генно-модифицированных продуктов на организм в пищевой промышленности;

в области сельского хозяйства — создание кормов для животных и удобрений, выведение новых сортов растений, более устойчивых к негативному воздействию окружающей среды.

Вне зависимости от сферы своей деятельности биотехнолог — это всегда новатор, изобретающий и совершенствующий уже существующие процессы. Такая работа дает бесконечный простор для самореализации и удовлетворение от осознания той пользы, которую научная деятельность приносит обществу.

Проблем с трудоустройством у биотехнолога возникнуть точно не должно. Таких специалистов ждут и в фармацевтических компаниях, и в крупных медицинских центрах, и в научно-исследовательских институтах, и в аграрном комплексе.

Кроме того, профессионалы в сфере биотехнологий высоко ценятся за рубежом.

Как стать биотехнологом?

Безусловно, образование по столь сложной и ответственной профессии лучше получать в серьезных государственных вузах с сильным преподавательским составом и хорошими возможностями для научной и исследовательской деятельности. Для поступления, вероятнее всего, потребуются биология, физика, химия, математика, русский и английский язык. С точным перечнем предметов лучше ознакомиться на сайте выбранного учебного заведения.

Плюсы профессии

Высокие зарплаты;

престижность;

востребованность на рынке труда;

возможность работы за границей;

интересная работа, которая дает возможность проявить себя в полной мере;

большая значимость для человечества.

Минусы профессии

Высокая сложность — такая работа под силу не каждому;

ненормированный рабочий день;

настороженное, а порой и редко отрицательное отношение общественности к генной инженерии.

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Бухгалтер

Да, рынок труда не стоит на месте. Новые профессии появляются как грибы после дождя, и каждая последующая считается престижнее и перспективнее предыдущей. В некоторых сферах на смену людям и вовсе приходят машины, но отдельные островки стабильности в этом мире все же существуют. Так, что 30 лет назад, что сейчас ни одна компания не обходится без бухгалтера.

Да что там 30 лет — профессия бухгалтера существует не одно столетие и всегда пользовалась большим уважением. Родоначальником бухгалтерского учета принято считать итальянского математика Луку Пачоли, жившего еще в XV веке. В это трудно поверить, но придуманные им принципы ведения бухгалтерского учета используются и по сей день.

Сегодня бухгалтер — одно из главных лиц в компании, без которого невозможно нормальное функционирование ни одного предприятия.

Чем занимается бухгалтер?

Должность бухгалтера является материально-ответственной. Основные его обязанности выглядят примерно следующим образом:

документальное оформление финансово-хозяйственной деятельности компании в соответствии с действующим законодательством РФ;

регистрация фактов финансовых операций;

составление отчетности и передача ее в надзорные органы;

учет материальных ценностей;

начисление заработной платы сотрудникам.

Профессия бухгалтера — одна из самых востребованных на рынке труда, поскольку без него невозможна деятельность ни одной организации. Даже начинающий специалист может претендовать на вполне достойную оплату своих услуг, а зарплата хорошо зарекомендовавшего себя главбуха порой приближается к окладам топ-менеджеров.

Как стать бухгалтером

Начать знакомство с профессией можно и после девятого класса — многие средние специальные учебные заведения готовят специалистов по бухгалтерскому учету, однако нужно понимать, что такая «корочка» всегда будет проигрывать в конкурентной борьбе диплому о высшем образовании и препятствовать полноценному карьерному росту. Мечтам о должности главного бухгалтера и вовсе не суждено будет сбыться, поскольку даже по закону ее не может занимать человек без высшего образования. Для поступления нужно хорошо владеть математикой, физикой и русским языком и иметь высокие балла по ЕГЭ по этим предметам.

Человек, который решает связать свою жизнь бухгалтерией, должен обладать такими личностными качествами, как усидчивость, внимание к деталям, аккуратность, умение концентрироваться и работать с большими объемами цифровой информации.

Плюсы профессии

Востребованность на рынке труда;

престижность;

высокие зарплаты;

хорошие перспективы карьерного роста;

возможность самостоятельно строить свой рабочий график и работать на удаленке;

стабильность.

Минусы профессии

Высокий уровень ответственности;

ненормированный рабочий день;

однообразие;

постоянные стрессы.