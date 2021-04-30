Арендаторов земель в Дагестане не уведомили о повышении платы за их использование

Махачкала, 30 апреля. Минземимущество Дагестана в 2020 году не уведомило более половины арендаторов земель в республике о повышении платы за пользование участками. Это привело к тому, что региональный бюджет не дополучил около 50 миллионов рублей.

По данным счетной палаты Дагестана, в госсобственности республики находится почти пять тысяч земельных участков. Из них по состоянию на начало текущего года в аренде находится около трех тысяч участков. После проведенной переоценки кадастровой стоимости данных земель, их арендаторы в 2020 году не получили уведомления о повышении соответствующей платы.

«В адрес 1 536 арендаторов (более 50%) не направлены уведомления об изменении размера арендной платы в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков и не произведены соответствующие начисления», — говорится в сообщении счетной палаты республики.

Специалисты ведомства подсчитали, что из-за этого бюджет Дагестана в прошлом году не дополучил от арендаторов более 49 миллионов рублей. Вместо фактически начисленных 98,1 миллиона рублей эта сумма могла составить свыше 147 миллионов рублей. Счетная палата рекомендовала региональному минземимуществу произвести перерасчет размера арендной платы с учетом переоценки кадастровой стоимости участков, а также провести их инвентаризацию.

Ранее ФАН сообщал о проверке счетной палаты, которая установила, что минобрнауки Дагестана в прошлом году приняло от поставщика более трех тысяч ноутбуков, которые не соответствовали прописанным техническим заданиям. Сумма соответствующего контракта превысила 115 миллионов рублей.