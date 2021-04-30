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Руководство футбольного клуба в Якутии задолжало тренерам и игрокам почти 2 млн рублей

Происшествия
Руководство футбольного клуба в Якутии задолжало тренерам и игрокам почти 2 млн рублей
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Якутск, 30 апреля. Руководитель якутского мини-футбольного клуба «Заря» скрывался в Саратовской области от правосудия из-за долгов по зарплате перед тренерами и игроками. Возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете установили, что президент в прошлом году не выплачивал зарплату 14 сотрудникам. Из-за этого долги по зарплате составили 1,85 млн рублей. При этом, по данным СК, у организации были деньги, чтобы рассчитаться с игроками, однако подозреваемый в преступлении этого не делал.

Специалисты осмотрели помещения организации и изъяли нужную документацию. Также в квартире президента ФК прошли обыски. Следствие арестовало автомобиль подозреваемого марки Volvo. Неплательщик около месяца не выходил на связь, из-за чего был объявлен в розыск. Правоохранители нашли его в городе Энгельс и задержали.

Главу акционерного общества «Сахапроект» Аркадия Габышева задержали. Он в течение года не выплачивал зарплату работникам и задолжал более 1 миллиона рублей, сообщал ФАН.

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