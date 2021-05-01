Пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном как репетиция большой войны

Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана началась 29 апреля. К утру 30 апреля Министерство здравоохранения и социального развития Киргизской Республики сообщило о том, что в ходе вооруженного столкновения пострадало 134 человека и 13 погибли. Из зоны столкновений киргизские власти эвакуировали 2,5 тысячи мирных жителей. Со стороны Таджикистана тоже есть раненые и убитые. Что не поделили республики? Насколько велика вероятность того, что на киргизско-таджикской границе начнется полномасштабная война? Что или кто может остановить кровопролитие? Придется ли России мирить конфликтующих соседей? На эти вопросы в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, ответил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Конфликты на границе Киргизии и Таджикистана происходят с печальной периодичностью, просто раньше такого масштаба они не приобретали, отметил в ходе прямого эфира Андрей Грозин. Все ограничивалось стрельбой и бытовыми столкновениями, но без участия бронетехники. Существует две основные причины возникновения конфликтов — спорный вопрос границы и борьба местных жителей за воду.

«К столкновениям приводит отсутствие линии границы, там много спорных участков. Получается, конклавы находятся на территории других государств, а это создает почву для взаимных претензий. Но главное — это обостряющаяся борьба местных общин за ресурсы, в частности за воду», — объяснил востоковед.

Global Look Press / Zhang Ling/Xinhua

Грозин рассказал, что обострение началось из-за водораспределительного узла, который контролирует подачу воды на те или иные участки. Вода — ценный ресурс в тех краях, ее не хватает для пастбищ. Плюс спорные моменты — объекты транспортной инфраструктуры, линии электропередач, дороги. По словам участника пресс-конференции, получается мозаика, которая при растущем населении, накладываясь на дефицит ресурсов, приобретает столь острые формы.

«Скорей всего, конфликт не дойдет до локального уровня, а так и останется единичным инцидентом. Я думаю, обеим сторонам хватит понимания, что военные действия не в их интересах. Ведь и Киргизия, и Таджикистан испытывают дефицит финансовых и силовых ресурсов. На фоне пандемии произошло общее падение уровня жизни. У стран просто нет сил вести войну», — уверен эксперт.

При Советском Союзе линия разграничения между двумя странами не играла большой роли — было все общее. Спустя 30 лет после его распада сменилось поколение, сейчас люди смотрят друг на друга как на конкурентов, пояснил Грозин. Соседи стали чужаками, которые борются за ресурсы — это элемент регионального противостояния, но он носит второстепенный характер. Данная ситуация — прообраз будущей войны за воду, заключил он.