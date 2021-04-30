Путин и канцлер Австрии Курц обсудили реализацию Минских соглашений

Москва, 30 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны в ходе переговоров обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Австрийский канцлер также предложил рассмотреть Вену в качестве площадки для проведения российско-американской встречи на высшем уровне.

Российский лидер по просьбе Курца пояснил подход Москвы к урегулированию ситуации на Украине. Путин также указал на необходимость безусловного выполнения Минских соглашений со стороны Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее допустил внесение изменений в договоренности по Донбассу.