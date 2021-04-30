Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 18:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:59
Происшествия
Петербургские «экскурсоводы» подрались из-за прогулки по крышам
17:57
Общество
Ввод ограничений по въезду фур на МКАД отложили до 15 июня
17:52
Шоу-бизнес
Валерия рассказала, что ее восхищает в Филиппе Киркорове
17:51
Спорт
ФХР утвердила форму сборной России для ЧМ-2021 в Риге
17:51
Общество
Минздрав РФ подготовил обновленный проект приказа о медосвидетельствовании водителей
17:51
Происшествия
Появилось видео с места аварии с пятью погибшими детьми на Ставрополье
17:48
Общество
Топ-5 высокооплачиваемых профессий по версии ФАН
17:48
Армия
Импорт российских ЗРК С-400 в Индию поставил США в безвыходное положение
17:47
Общество
Комплекс по профилактике детского травматизма на дорогах открылся в Петербурге
17:46
Весь мир
Полицейские в Гонолулу расстреляли машину с подростками во время погони
17:46
Экономика
Аналитики назвали факторы роста цен на нефть и укрепления рубля
17:44
Экономика
Стоимость палладия достигла исторического рекорда
17:42
Экономика
Кличко пообещал участникам Майдана выплату к 9 Мая
17:38
Общество
«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в десять городов РФ
17:38
Армия
ВСУ за неделю разместили более 80 единиц военной техники в Донбассе
17:38
Армия
В Кремле подтвердили планы Путина провести в мае серию оборонных совещаний в Сочи
17:38
Происшествия
Экс-главу администрации Кировского района Ленобласти отпустили из СИЗО
17:37
Экономика
Ипотеку в России хотят сделать доступнее для многодетных семей
17:34
Спорт
Аделина Сотникова объяснила, почему фигуристки выступают только в светлых коньках
17:32
Общество
Осташко о признании штабов Навального экстремистскими: Пора положить этому конец
Все новости

Путин и канцлер Австрии Курц обсудили реализацию Минских соглашений

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 17:22
Политика
Путин и канцлер Австрии Курц обсудили реализацию Минских соглашений
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 30 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны в ходе переговоров обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Австрийский канцлер также предложил рассмотреть Вену в качестве площадки для проведения российско-американской встречи на высшем уровне.

Российский лидер по просьбе Курца пояснил подход Москвы к урегулированию ситуации на Украине. Путин также указал на необходимость безусловного выполнения Минских соглашений со стороны Киева.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее допустил внесение изменений в договоренности по Донбассу.

путин минские соглашения курц
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 170419 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 167548 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 129826 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 125478 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 120773 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Политика / Путин и канцлер Австрии Курц обсудили реализацию Минских соглашений
Рейтинг@Mail.ru