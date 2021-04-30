В МИД России ответили на выпады американцев по вопросу «Радио Свобода»

Москва, 30 апреля. Россия рассчитывает на соблюдение действующего законодательства со стороны американских медиа, которые работают в стране. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ответит Москве в случае прекращения работы «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

«Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет — американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию», — написала Захарова в соцсети.

Официальный представитель МИД добавила, что Москва приветствует деятельность американских изданий в стране и надеется на соблюдение законов РФ со стороны средств массовой информации США.

Как стало известно ранее, Захарова назвала виновного в ухудшении отношений России и Евросоюза.

1 Иностранный агент.