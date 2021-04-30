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Максим Галкин показал Аллу Пугачеву без макияжа за скромным семейным ужином

Шоу-бизнес
Максим Галкин показал Аллу Пугачеву без макияжа за скромным семейным ужином
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 30 апреля. Юморист и шоумен Максим Галкин снял на видео семейную трапезу, которая удивила фанатов простотой. В кадр также попала его супруга Алла Пугачева в домашнем образе без макияжа.

Галкин частенько радует поклонников семейными фото и видео со своими наследниками. По словам юмориста, когда-то они с Пугачевой тщательно скрывали детей, но затем осознали, что это просто бессмысленно. Со временем звездная чета поняла, что лучше самим активно публиковать семейные снимки во избежание сплетен и разных слухов.

Не так давно Галкин в своем Instagram-аккаунте поделился очередными кадрами и рассказал о вкусовых предпочтениях своей семьи. В этот раз он показал, что едят на ужин Гарри и Лиза. По словам артиста, его супруга Алла Пугачева нередко сама становится у плиты. Однако готовит Примадонна чаще простые и незатейливые блюда.

В кадре двойняшки едят самые обычные макароны с тушеными кабачками. Гарри решил добавить себе в блюдо побольше перца, а его сестра Лиза отказалась от специй. Судя по всему, наследники звездной пары получают удовольствие от такой простой еды и ни на что не жалуются.

Максим Галкин ранее признался, что дети очень любят проводить время в саду и играть с землей. Он специально для фанатов снял ролик на заднем дворе дома, где Лиза и Гарри ухаживают за розой и гортензией. На видеозаписи телеведущий назвал звездных детей «отрядом юных садоводов».

дети галкин пугачева
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