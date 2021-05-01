Семь лучших музеев Москвы и Подмосковья, посвященных Великой Отечественной войне

Длинные майские выходные москвичи и гости столицы могут потратить не только на домашнюю уборку или дачные шашлыки, но и на посещение музеев — в том числе посвященных Великой Отечественной войне. Это тем более уместно на фоне приближающегося Дня Победы.
К тому же, именно в Москве и ее ближайших окрестностях найдется немало музеев, экспозиции которых так или иначе затрагивают тему войны, а среди них — уникальные экземпляры.
Где отыскать единственный сохранившийся экземпляр танка КВ-2? Какой советский образец вооружения, захваченный финнами, нацеливал на Ленинград ствол от русского линкора? Как найти истребитель прославленного Кожедуба? Куда отправиться за самым крупным в истории человечества танком — Panzerkampfwagen VIII Maus? В каком музее все экспонаты подлинные и вся военная техника — на ходу?
ФАН решил рассказать об этом читателям.
Музей Победы
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, он же Музей Победы, он же Музей на Поклонной горе.
Как указывается на его сайте, это «главный военно-исторический музей России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из крупнейших военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр». Торжественное открытие состоялось в день 50-летия Победы — 9 мая 1995 года.
Следует понимать, что Музей Победы в первую очередь создавался не столько как площадка для экспозиций, сколько как мемориальный комплекс, призванный увековечить память о героизме и мужестве, проявленном советскими воинами в годы Великой Отечественной. На это прямо намекает не только планировка и оформление музея, но и названия его помещений: зал Полководцев, зал Славы, зал Памяти и Скорби.
Впрочем, и чисто музейная составляющая тут тоже вполне достойная. Достаточно вспомнить созданные мастерами Студии военных художников им. М. Б. Грекова панорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.», «Битва под Сталинградом. Соединение фронтов», «Блокада Ленинграда», «Курская битва», «Форсирование Днепра» и «Штурм Берлина».
Отдельно следует отметить открывшуюся 9 мая 2020 года экспозицию «Подвиг народа», развернутую на площади 3000 кв. метров. С помощью сочетания трехмерных панорам, а также аудио- и видеоэффектов она позволяет весьма убедительно погрузиться в атмосферу военного времени, пройти путь от Бреста до Берлина, попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах военного времени, посетить кабинет Сталина и послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан.
Немалый интерес представляет развернутая в прилегающем к музею парке Победы выставка боевой техники и инженерно-фортификационных сооружений. Здесь представлены более 300 образцов тяжелой техники СССР и его союзников, а также Германии и ее союзников, принимавших участие в сражениях 1941–1945 годов. Среди экспонатов выставки есть экспонаты с уникальной судьбой.
Например, на площадке ВМФ выставлен советский 305-мм железнодорожный транспортер ТМ-3-12. Во время войны этот транспортер участвовал в обороне военно-морской базы Ханко на Балтике. При эвакуации базы 2 декабря 1941 года ствол транспортера был взорван защитниками базы.
Тем не менее, финнам после захвата Ханко все же удалось восстановить ТМ-3-12. Для этого они использовали 305-мм ствол, полученный от немцев, которые, в свою очередь, «позаимствовали» нужное финнам изделие в оккупированной Франции. Французам же 305-мм ствол достался с разобранного во французском Бресте в 1936 году… русского дредноута «Император Александр III», до этого с декабря 1920 года отстаивавшегося в Бизерте, куда черноморский линкор увели белые.
После выхода Финляндии из войны в сентябре 1944 года ТМ-3-12 был возвращен СССР и несколько десятилетий охранял морские подступы к Кронштадту, находясь на боевом дежурстве в форте Красная Горка. Только развитие ракетного вооружения заставило 305-мм «ветерана» уйти на «пенсию».
Центральные музеи ВС и ВВС РФ
Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации.
Начало истории этого старейшего музея было положено 23 декабря 1919 года, когда заместитель председателя Реввоенсовета Республики и наркомвоенмора Эфраим Склянский подписал приказ об учреждении постоянной выставки-музея «Жизнь Красных Армии и Флота». В 1965-м музей перебрался в специально построенное для него двухэтажное здание, где и находится до сих пор.
Основная экспозиция занимает 24 зала общей площадью 5000 кв. метров. Среди экспонатов имеется большое количество подлинных знамен, наград, образцов вооружения, а также реликвий военачальников, солдат и государственных деятелей. Тематике Великой Отечественной войны в ЦМВС посвящены залы с девятого по восемнадцатый.
На территории музея также работает открытая экспозиционная площадка, где представлены 154 образца артиллерийской, ракетной, бронетанковой и авиационной техники, значительная часть которой относится к периоду 1941–1945 годов. В частности, только здесь можно увидеть единственный сохранившийся до наших дней экземпляр советского тяжелого танка КВ-2.
Филиалом ЦМВС является Центральный музей Военно-воздушных сил Министерства обороны РФ. Он появился в 1956 году, когда дислоцировавшаяся в подмосковном поселке Монино авиадивизия была расформирована, а ее служебные помещения были переданы для организации авиамузея.
В настоящее время коллекция Музея ВВС насчитывает более 54 тысяч экспонатов, в том числе: 194 летательных аппарата, 118 образцов авиационных двигателей, 5152 единиц предметов техники — воздушных винтов, авиационного оборудования и вооружения. Как и в случае с ЦМВС, значительная часть экспозиции музея в Монино посвящена тематике Великой Отечественной.
Например, здесь можно увидеть подлинный советский истребитель Ла-7, на котором воевал самый результативный воздушный ас антигитлеровской коалиции — трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Именно на этом Ла-7 Кожедуб «завалил» 16 вражеских машин из 62, сбитых им за все время войны.
Музей обороны Москвы
Государственный музей обороны Москвы.
Этот музей был основан 25 декабря 1979 года на том самом месте, где осенью-зимой 1941 года располагались оборонительные рубежи защитников столицы. Для посетителей музей, посвященный истории Московской битвы — самой крупной битвы Великой Отечественной войны, открылся в 1981 году.
Экспозиция музея включает около 4000 подлинных экспонатов, среди которых — документы, фотографии, оружие, картины и личные вещи участников обороны Москвы.
По сравнению с уже перечисленными нами музеями, Музей обороны Москвы невелик, но при этом достаточно занимателен. Его экспозиция разбита на пять тематических композиций, каждая из которых посвящена определенному этапу борьбы за Москву: «Начало Великой Отечественной», «Отражение воздушных налетов на Москву», «Битва за Москву. Оборонительный период», «Контрнаступление под Москвой», «Путь к Победе. От Москвы до Берлина».
На этом распрощаемся с Москвой и отправимся в сторону подмосковной Кубинки.
Подмосковный «Патриот»
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
Когда-то на территории этого колоссальных размеров многофункционального комплекса — его площадь превышает 5 тысяч гектаров! — действовали авиабаза и танковый полигон. Постройка парка стартовала летом 2014 года. Уже 16 июня 2015 года на территории парка был открыт Конгрессно-выставочный центр ВС РФ, в котором в тот же день началось проведение первого мероприятия — международного военно-технического форума «Армия-2015».
С этого времени в центре стали проводиться все крупные мероприятия Минобороны России — выставки, форумы, совещания, коллегии Минобороны, брифинги, а в самом парке «Патриот» — еще и реконструкции боев, а также исторических событий.
Ныне на территории подмосковного «Патриота» размещены музей авиации (включая авиабазу «Кубинка»), музей бронетанковой техники, а также музей артиллерии, экспозиции которых постоянно дорабатывается.
В частности, «транзитом» через реставрационные боксы постепенно перебирается в новые помещения коллекция знаменитого Центрального музея бронетанкового вооружения и техники. При этом едва ли не самый знаменитый экспонат этой коллекции — германский сверхтяжелый Panzerkampfwagen VIII Maus, самый крупный из числа воплощенных в металле танк — пока остается на своем прежнем месте в «немецком» ангаре Кубинки.
Разумеется, очень большой объем музейных экспозиций «Патриота» посвящен тематике Великой Отечественной. С этой же темой знакомит посетителей и действующая в парке на постоянной основе экспозиция «Моторы войны». Она представляет собой коллекцию уникальной автомобильной техники, показывающую многогранность технического развития стран-участниц Второй мировой. Что примечательно, экспозиция является частью коллекции российского реставратора и коллекционера ретро-автомобилей Вячеслава Лена.
Наконец, на территории парка «Патриот» к 75‑летию Победы было ударными темпами завершено строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, в убранстве и отделке которого теме Великой Отечественной уделено очень много внимания.
В завершении рассказа о Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ нельзя не упомянуть о еще одном объекте «Патриота», расположенного прямо возле Главного храма ВС РФ. Речь идет о музейном комплексе «1418 шагов к Победе», он же «Дорога памяти». Открытый в прошлом году, он среди отечественных музеев просто не имеет аналогов.
Название «Дорога памяти» тут не является красивым преувеличением. Музейный комплекс представляет собой именно дорогу и именно памяти — в самом прямом смысле этих слов. Посетителям предлагается преодолеть галерею протяженностью 1418 шагов, каждый из которых символизирует один день Великой Отечественной.
По левой стороне залы музейного комплекса демонстрируют мультимедийные хронологические ленты о событиях каждого дня войны с эффектами погружения в реальность. Правый блок комплекса отведен под экспозицию из масштабных интерактивных панелей, состоящих из миллионов изображений участников и ветеранов войны.
Всего в «Дороге памяти» 34 зала, из них 27 залов — с иммерсивным эффектом погружения в дополненную реальность.
Великолепные «частники»
Если ранее мы рассказывали о музеях государственных, то теперь упомянем о двух музеях частных.
Прежде всего, это Музей техники Вадима Задорожного, основанный в 2008 году. На текущий момент среди его экспонатов числится порядка 100 автомобилей, 82 самолета и вертолета, более 200 мотоциклов, 112 образцов военной техники и свыше 150 образцов стрелкового оружия. Общее же количество единиц хранения в фонде музея переваливает за тысячу. Все это превращает музей коллекционера и предпринимателя Вадима Задорожного в крупнейший частный музей исторической техники в Европе.
Конечно, множество экспонатов музея относится к теме войны. Кстати, в 2020 году на территории музея состоялось открытие новой большой экспозиции, посвященной летчикам-героям и самолетам-истребителям Великой Отечественной. Экспозиция представлена советскими истребителями Як-1, Як-9 и Як-3, а также британским истребителем Hawker Hurricane.
Наконец, необходимо упомянуть Музей отечественной военной истории в Падиково, создателем которого стал предприниматель Дмитрий Першеев. Музей впервые открыл свои двери для посетителей 9 мая 2014 года, и с тех пор его коллекция продолжает непрерывно пополняться.
В среднем, каждые три месяца в музее появляется новый танк, каждые два месяца — новая пушка. Экспонаты самым тщательным образом реставрируются. Техника не только в обязательном порядке ставится на ход, но и обретает полностью восстановленный интерьер.
Любопытный нюанс: руководством музея изначально было принято принципиальное решение — выставлять только подлинные экспонаты. Таким образом, все, что видят посетители в выставочных залах, — самые настоящие раритеты. Щепетильность в этом вопросе доходит до того, что даже лица у манекенов, демонстрирующих военную форму, имеют индивидуальные черты и тщательно приближенные к историческому типажу прически. Форма, разумеется, тоже подлинная.
Словом, к 9 Мая в Москве есть куда сходить и что посмотреть, чтобы оживить память о подвиге наших предков.