Семь лучших музеев Москвы и Подмосковья, посвященных Великой Отечественной войне

Длинные майские выходные москвичи и гости столицы могут потратить не только на домашнюю уборку или дачные шашлыки, но и на посещение музеев — в том числе посвященных Великой Отечественной войне. Это тем более уместно на фоне приближающегося Дня Победы.

К тому же, именно в Москве и ее ближайших окрестностях найдется немало музеев, экспозиции которых так или иначе затрагивают тему войны, а среди них — уникальные экземпляры.

Где отыскать единственный сохранившийся экземпляр танка КВ-2? Какой советский образец вооружения, захваченный финнами, нацеливал на Ленинград ствол от русского линкора? Как найти истребитель прославленного Кожедуба? Куда отправиться за самым крупным в истории человечества танком — Panzerkampfwagen VIII Maus? В каком музее все экспонаты подлинные и вся военная техника — на ходу?

ФАН решил рассказать об этом читателям.

Федеральное агентство новостей /

Музей Победы

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, он же Музей Победы, он же Музей на Поклонной горе.

Как указывается на его сайте, это «главный военно-исторический музей России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из крупнейших военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исследовательский и культурно-просветительский центр». Торжественное открытие состоялось в день 50-летия Победы — 9 мая 1995 года.

Следует понимать, что Музей Победы в первую очередь создавался не столько как площадка для экспозиций, сколько как мемориальный комплекс, призванный увековечить память о героизме и мужестве, проявленном советскими воинами в годы Великой Отечественной. На это прямо намекает не только планировка и оформление музея, но и названия его помещений: зал Полководцев, зал Славы, зал Памяти и Скорби.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Впрочем, и чисто музейная составляющая тут тоже вполне достойная. Достаточно вспомнить созданные мастерами Студии военных художников им. М. Б. Грекова панорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.», «Битва под Сталинградом. Соединение фронтов», «Блокада Ленинграда», «Курская битва», «Форсирование Днепра» и «Штурм Берлина».

Отдельно следует отметить открывшуюся 9 мая 2020 года экспозицию «Подвиг народа», развернутую на площади 3000 кв. метров. С помощью сочетания трехмерных панорам, а также аудио- и видеоэффектов она позволяет весьма убедительно погрузиться в атмосферу военного времени, пройти путь от Бреста до Берлина, попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах военного времени, посетить кабинет Сталина и послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан.

Немалый интерес представляет развернутая в прилегающем к музею парке Победы выставка боевой техники и инженерно-фортификационных сооружений. Здесь представлены более 300 образцов тяжелой техники СССР и его союзников, а также Германии и ее союзников, принимавших участие в сражениях 1941–1945 годов. Среди экспонатов выставки есть экспонаты с уникальной судьбой.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Например, на площадке ВМФ выставлен советский 305-мм железнодорожный транспортер ТМ-3-12. Во время войны этот транспортер участвовал в обороне военно-морской базы Ханко на Балтике. При эвакуации базы 2 декабря 1941 года ствол транспортера был взорван защитниками базы.

Тем не менее, финнам после захвата Ханко все же удалось восстановить ТМ-3-12. Для этого они использовали 305-мм ствол, полученный от немцев, которые, в свою очередь, «позаимствовали» нужное финнам изделие в оккупированной Франции. Французам же 305-мм ствол достался с разобранного во французском Бресте в 1936 году… русского дредноута «Император Александр III», до этого с декабря 1920 года отстаивавшегося в Бизерте, куда черноморский линкор увели белые.

После выхода Финляндии из войны в сентябре 1944 года ТМ-3-12 был возвращен СССР и несколько десятилетий охранял морские подступы к Кронштадту, находясь на боевом дежурстве в форте Красная Горка. Только развитие ракетного вооружения заставило 305-мм «ветерана» уйти на «пенсию».

wikipedia.org / А. Савин / CC BY-SA 3.0

Центральные музеи ВС и ВВС РФ

Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Начало истории этого старейшего музея было положено 23 декабря 1919 года, когда заместитель председателя Реввоенсовета Республики и наркомвоенмора Эфраим Склянский подписал приказ об учреждении постоянной выставки-музея «Жизнь Красных Армии и Флота». В 1965-м музей перебрался в специально построенное для него двухэтажное здание, где и находится до сих пор.

Основная экспозиция занимает 24 зала общей площадью 5000 кв. метров. Среди экспонатов имеется большое количество подлинных знамен, наград, образцов вооружения, а также реликвий военачальников, солдат и государственных деятелей. Тематике Великой Отечественной войны в ЦМВС посвящены залы с девятого по восемнадцатый.

На территории музея также работает открытая экспозиционная площадка, где представлены 154 образца артиллерийской, ракетной, бронетанковой и авиационной техники, значительная часть которой относится к периоду 1941–1945 годов. В частности, только здесь можно увидеть единственный сохранившийся до наших дней экземпляр советского тяжелого танка КВ-2.

wikipedia.org / Gandvik / CC BY-SA 3.0

Филиалом ЦМВС является Центральный музей Военно-воздушных сил Министерства обороны РФ. Он появился в 1956 году, когда дислоцировавшаяся в подмосковном поселке Монино авиадивизия была расформирована, а ее служебные помещения были переданы для организации авиамузея.

В настоящее время коллекция Музея ВВС насчитывает более 54 тысяч экспонатов, в том числе: 194 летательных аппарата, 118 образцов авиационных двигателей, 5152 единиц предметов техники — воздушных винтов, авиационного оборудования и вооружения. Как и в случае с ЦМВС, значительная часть экспозиции музея в Монино посвящена тематике Великой Отечественной.

Например, здесь можно увидеть подлинный советский истребитель Ла-7, на котором воевал самый результативный воздушный ас антигитлеровской коалиции — трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Именно на этом Ла-7 Кожедуб «завалил» 16 вражеских машин из 62, сбитых им за все время войны.

wikipedia.org / Alan Wilson / CC BY-SA 2.0

Музей обороны Москвы

Государственный музей обороны Москвы.

Этот музей был основан 25 декабря 1979 года на том самом месте, где осенью-зимой 1941 года располагались оборонительные рубежи защитников столицы. Для посетителей музей, посвященный истории Московской битвы — самой крупной битвы Великой Отечественной войны, открылся в 1981 году.

Экспозиция музея включает около 4000 подлинных экспонатов, среди которых — документы, фотографии, оружие, картины и личные вещи участников обороны Москвы.

По сравнению с уже перечисленными нами музеями, Музей обороны Москвы невелик, но при этом достаточно занимателен. Его экспозиция разбита на пять тематических композиций, каждая из которых посвящена определенному этапу борьбы за Москву: «Начало Великой Отечественной», «Отражение воздушных налетов на Москву», «Битва за Москву. Оборонительный период», «Контрнаступление под Москвой», «Путь к Победе. От Москвы до Берлина».

На этом распрощаемся с Москвой и отправимся в сторону подмосковной Кубинки.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Подмосковный «Патриот»

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Когда-то на территории этого колоссальных размеров многофункционального комплекса — его площадь превышает 5 тысяч гектаров! — действовали авиабаза и танковый полигон. Постройка парка стартовала летом 2014 года. Уже 16 июня 2015 года на территории парка был открыт Конгрессно-выставочный центр ВС РФ, в котором в тот же день началось проведение первого мероприятия — международного военно-технического форума «Армия-2015».

С этого времени в центре стали проводиться все крупные мероприятия Минобороны России — выставки, форумы, совещания, коллегии Минобороны, брифинги, а в самом парке «Патриот» — еще и реконструкции боев, а также исторических событий.

Ныне на территории подмосковного «Патриота» размещены музей авиации (включая авиабазу «Кубинка»), музей бронетанковой техники, а также музей артиллерии, экспозиции которых постоянно дорабатывается.

wikipedia.org / Superewer

В частности, «транзитом» через реставрационные боксы постепенно перебирается в новые помещения коллекция знаменитого Центрального музея бронетанкового вооружения и техники. При этом едва ли не самый знаменитый экспонат этой коллекции — германский сверхтяжелый Panzerkampfwagen VIII Maus, самый крупный из числа воплощенных в металле танк — пока остается на своем прежнем месте в «немецком» ангаре Кубинки.

Разумеется, очень большой объем музейных экспозиций «Патриота» посвящен тематике Великой Отечественной. С этой же темой знакомит посетителей и действующая в парке на постоянной основе экспозиция «Моторы войны». Она представляет собой коллекцию уникальной автомобильной техники, показывающую многогранность технического развития стран-участниц Второй мировой. Что примечательно, экспозиция является частью коллекции российского реставратора и коллекционера ретро-автомобилей Вячеслава Лена.

Наконец, на территории парка «Патриот» к 75‑летию Победы было ударными темпами завершено строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, в убранстве и отделке которого теме Великой Отечественной уделено очень много внимания.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

В завершении рассказа о Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ нельзя не упомянуть о еще одном объекте «Патриота», расположенного прямо возле Главного храма ВС РФ. Речь идет о музейном комплексе «1418 шагов к Победе», он же «Дорога памяти». Открытый в прошлом году, он среди отечественных музеев просто не имеет аналогов.

Название «Дорога памяти» тут не является красивым преувеличением. Музейный комплекс представляет собой именно дорогу и именно памяти — в самом прямом смысле этих слов. Посетителям предлагается преодолеть галерею протяженностью 1418 шагов, каждый из которых символизирует один день Великой Отечественной.

По левой стороне залы музейного комплекса демонстрируют мультимедийные хронологические ленты о событиях каждого дня войны с эффектами погружения в реальность. Правый блок комплекса отведен под экспозицию из масштабных интерактивных панелей, состоящих из миллионов изображений участников и ветеранов войны.

Всего в «Дороге памяти» 34 зала, из них 27 залов — с иммерсивным эффектом погружения в дополненную реальность.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Великолепные «частники»

Если ранее мы рассказывали о музеях государственных, то теперь упомянем о двух музеях частных.

Прежде всего, это Музей техники Вадима Задорожного, основанный в 2008 году. На текущий момент среди его экспонатов числится порядка 100 автомобилей, 82 самолета и вертолета, более 200 мотоциклов, 112 образцов военной техники и свыше 150 образцов стрелкового оружия. Общее же количество единиц хранения в фонде музея переваливает за тысячу. Все это превращает музей коллекционера и предпринимателя Вадима Задорожного в крупнейший частный музей исторической техники в Европе.

Конечно, множество экспонатов музея относится к теме войны. Кстати, в 2020 году на территории музея состоялось открытие новой большой экспозиции, посвященной летчикам-героям и самолетам-истребителям Великой Отечественной. Экспозиция представлена советскими истребителями Як-1, Як-9 и Як-3, а также британским истребителем Hawker Hurricane.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Наконец, необходимо упомянуть Музей отечественной военной истории в Падиково, создателем которого стал предприниматель Дмитрий Першеев. Музей впервые открыл свои двери для посетителей 9 мая 2014 года, и с тех пор его коллекция продолжает непрерывно пополняться.

В среднем, каждые три месяца в музее появляется новый танк, каждые два месяца — новая пушка. Экспонаты самым тщательным образом реставрируются. Техника не только в обязательном порядке ставится на ход, но и обретает полностью восстановленный интерьер.

Любопытный нюанс: руководством музея изначально было принято принципиальное решение — выставлять только подлинные экспонаты. Таким образом, все, что видят посетители в выставочных залах, — самые настоящие раритеты. Щепетильность в этом вопросе доходит до того, что даже лица у манекенов, демонстрирующих военную форму, имеют индивидуальные черты и тщательно приближенные к историческому типажу прически. Форма, разумеется, тоже подлинная.

Словом, к 9 Мая в Москве есть куда сходить и что посмотреть, чтобы оживить память о подвиге наших предков.