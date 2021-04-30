ФСБ обыскивает дачу адвоката ФБК Павлова в Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 апреля. Оперативники изымают документы и электронные носители в квартире и на даче юриста Ивана Павлова.

Сотрудники ФСБ совместно со следователями проводят обыски на даче юриста «Команды 29» Ивана Павлова в Выборгском районе Ленобласти. Данные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о разглашении секретных сведений.

ФАН писал о том, что следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании адвокату ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) меры пресечения в виде запрета определенных действий. В этом случае организация может остаться без одного из адвокатов в рамках дела об экстремизме.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.