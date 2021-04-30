Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 18:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:59
Происшествия
Петербургские «экскурсоводы» подрались из-за прогулки по крышам
17:57
Общество
Ввод ограничений по въезду фур на МКАД отложили до 15 июня
17:52
Шоу-бизнес
Валерия рассказала, что ее восхищает в Филиппе Киркорове
17:51
Спорт
ФХР утвердила форму сборной России для ЧМ-2021 в Риге
17:51
Общество
Минздрав РФ подготовил обновленный проект приказа о медосвидетельствовании водителей
17:51
Происшествия
Появилось видео с места аварии с пятью погибшими детьми на Ставрополье
17:48
Общество
Топ-5 высокооплачиваемых профессий по версии ФАН
17:48
Армия
Импорт российских ЗРК С-400 в Индию поставил США в безвыходное положение
17:47
Общество
Комплекс по профилактике детского травматизма на дорогах открылся в Петербурге
17:46
Весь мир
Полицейские в Гонолулу расстреляли машину с подростками во время погони
17:46
Экономика
Аналитики назвали факторы роста цен на нефть и укрепления рубля
17:44
Экономика
Стоимость палладия достигла исторического рекорда
17:42
Экономика
Кличко пообещал участникам Майдана выплату к 9 Мая
17:38
Общество
«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в десять городов РФ
17:38
Армия
ВСУ за неделю разместили более 80 единиц военной техники в Донбассе
17:38
Армия
В Кремле подтвердили планы Путина провести в мае серию оборонных совещаний в Сочи
17:38
Происшествия
Экс-главу администрации Кировского района Ленобласти отпустили из СИЗО
17:37
Экономика
Ипотеку в России хотят сделать доступнее для многодетных семей
17:34
Спорт
Аделина Сотникова объяснила, почему фигуристки выступают только в светлых коньках
17:32
Общество
Осташко о признании штабов Навального экстремистскими: Пора положить этому конец
Все новости

ФСБ обыскивает дачу адвоката ФБК Павлова в Ленобласти

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 16:51
Происшествия
ФСБ обыскивает дачу адвоката ФБК Павлова в Ленобласти
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 апреля. Оперативники изымают документы и электронные носители в квартире и на даче юриста Ивана Павлова.

Сотрудники ФСБ совместно со следователями проводят обыски на даче юриста «Команды 29» Ивана Павлова в Выборгском районе Ленобласти. Данные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о разглашении секретных сведений.

ФАН писал о том, что следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании адвокату ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) меры пресечения в виде запрета определенных действий. В этом случае организация может остаться без одного из адвокатов в рамках дела об экстремизме.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

фсб павлов фбк обыск
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 170419 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 167548 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 129826 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 125478 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 120773 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Происшествия / ФСБ обыскивает дачу адвоката ФБК Павлова в Ленобласти
Рейтинг@Mail.ru