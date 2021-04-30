Австрийский канцлер предложил Путину и Байдену встретиться в Вене

Москва, 30 апреля. Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможное место проведения встречи с коллегой из США Джо Байденом, сообщили в Кремле.

Австрийский политик предложил российскому лидеру провести переговоры с главой Белого дома на территории Вены. Стороны также обсудили борьбу с распространением коронавируса.

Владимир Путин напомнил канцлеру Австрии о неприемлемости вмешательства во внутригосударственные дела Белоруссии.

Как стало известно ранее, Австрия и Россия намерены довести переговоры о закупке «Спутника V» до финала.