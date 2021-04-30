Журналисты составили рейтинг главных туристических направлений России

Москва, 30 апреля. Оценки востребованности и уровня развития туризма регионов Российской Федерации учитывались для составления рейтинга популярных направлений внутри страны.

Лидером списка оказалась Москва. Сотрудники редакции газеты «Культура» учитывали богатое культурное наследие, количество мест в гостиницах и кафе в городе. Второе место занято Подмосковье, а третье — Санкт-Петербург. В топ-10 регионов Российской Федерации также входят Кубань, Крым, Татарстан, Ленинградская область, Приморский край, Карелия и Иркутская область.

Более млн туристов посетили Республику Крым с начала текущего года. Согласно данным регионального министерства курортов и туризма, на полуострове было на 38,6% отдыхающих больше, чем в 2019 году, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.