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Глава Брянской области рассказал о превосходстве региона над европейскими странами

Политика
Глава Брянской области рассказал о превосходстве региона над европейскими странами
bryanskobl.ru  /  Правительство Брянской области

Брянск, 30 апреля. Любая страна Европы отстает в развитии от Брянской области, заявил глава субъекта Александр Богомаз на заседании ученого совета аграрного университета в регионе.

Политик сказал, что в начале 2000-х совершал заграничные поездки с целью получения опыта в сельскохозяйственной сфере. Тогда зарубежная техника поражала и казалась недоступной. Сейчас, объезжая территорию Брянской области и наблюдая за тем, что происходит на полях, приходит понимание — любая европейская страна отстает, подчеркнул Богомаз.

«Сравниваешь с Европой, понимаешь, что и в Германии уже не то», — уточняется в сообщении.

Кроме того, на территории иностранных государств аренда земли, энергоносителей, минеральных удобрений и налоги гораздо выше, сказал политик.

Ранее блогера из Брянской области осудили за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

германия брянск европа
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