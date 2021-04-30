Норкин «уделал» хейтеров «безвкусным» анекдотом про Вовочку и авторучку

Москва, 30 апреля. Телеведущий Андрей Норкин под занавес ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ решил рассказать такой анекдот, чтобы его критикам «неповадно было».

Гости и эксперты обсуждали интерьеры жилья россиян: безвкусны они в общей массе или же самобытны. Соведущий Норкина Иван Трушкин заявил, что все дурновкусие исходит от попыток скопировать чужое. Подводя черту под рассуждениями о дурновкусии, Андрей Норкин признался, что у него тоже есть хейтеры, которые обвиняют его в отсутствии чувства юмора.

«Я обещал вас шокировать дурным вкусом. Меня часто обвиняют в дурновкусии, поэтому я решил, что следует какой-то анекдот дурного вкуса подогнать, чтобы всем было неповадно», — предупредил Норкин собравшихся.

Аудитория приготовилась. Юмореска вышла длиннее обычных коротких шуток телеведущего.

«Вовочка сидит в школе, идет урок, а он играет авторучкой, щелкает все время. Учительница смотрела-смотрела, а потом крикнула:

— Вовочка, ты мешаешь нам заниматься!

— Марьиванна, а я вот просто думаю. Ручка — она женского рода, стержень — мужского, а детей у них нет, ха-ха-ха.

Учительница выгнала Вовочку:

— Ну-ка, вон из класса, завтра в школу с отцом!» — начал Норкин.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Первая часть анекдота уже была скабрезной по меркам программы, однако развязка истории была только впереди.

«Вовочка приходит домой, говорит:

— Батя, тебя завтра в школу.

— А что такое?

— Ну, я сказал, что ручка — женского рода, стержень — мужского, а детей у них почему-то нет.

— Ну-ка, дай-ка сюда.

Отец разбирает ручку, достает пружину и говорит:

— Ну, правильно, там же спираль стоит!» — аудиторию сотряс взрыв хохота, а Норкин эффектной развязкой «уделал» завистников.

Анекдоты от Норкина — добрая традиция программы «Место встречи» на НТВ. В эфире от 29 апреля Норкин потряс гостей передачи злободневным анекдотом о роли тещи в долгой и счастливой семейной жизни.