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Норкин «уделал» хейтеров «безвкусным» анекдотом про Вовочку и авторучку

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 17:42
Политика
Норкин «уделал» хейтеров «безвкусным» анекдотом про Вовочку и авторучку
Nation News  /  Nation News

Москва, 30 апреля. Телеведущий Андрей Норкин под занавес ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ решил рассказать такой анекдот, чтобы его критикам «неповадно было».

Гости и эксперты обсуждали интерьеры жилья россиян: безвкусны они в общей массе или же самобытны. Соведущий Норкина Иван Трушкин заявил, что все дурновкусие исходит от попыток скопировать чужое. Подводя черту под рассуждениями о дурновкусии, Андрей Норкин признался, что у него тоже есть хейтеры, которые обвиняют его в отсутствии чувства юмора.

«Я обещал вас шокировать дурным вкусом. Меня часто обвиняют в дурновкусии, поэтому я решил, что следует какой-то анекдот дурного вкуса подогнать, чтобы всем было неповадно», — предупредил Норкин собравшихся.

Аудитория приготовилась. Юмореска вышла длиннее обычных коротких шуток телеведущего.

«Вовочка сидит в школе, идет урок, а он играет авторучкой, щелкает все время. Учительница смотрела-смотрела, а потом крикнула:
— Вовочка, ты мешаешь нам заниматься!
— Марьиванна, а я вот просто думаю. Ручка — она женского рода, стержень — мужского, а детей у них нет, ха-ха-ха.
Учительница выгнала Вовочку:
— Ну-ка, вон из класса, завтра в школу с отцом!» — начал Норкин.

Норкин «уделал» хейтеров «безвкусным» анекдотом про Вовочку и авторучку
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Первая часть анекдота уже была скабрезной по меркам программы, однако развязка истории была только впереди.

«Вовочка приходит домой, говорит:
— Батя, тебя завтра в школу.
— А что такое?
— Ну, я сказал, что ручка — женского рода, стержень — мужского, а детей у них почему-то нет.
— Ну-ка, дай-ка сюда.
Отец разбирает ручку, достает пружину и говорит:
— Ну, правильно, там же спираль стоит!» — аудиторию сотряс взрыв хохота, а Норкин эффектной развязкой «уделал» завистников.

Анекдоты от Норкина — добрая традиция программы «Место встречи» на НТВ. В эфире от 29 апреля Норкин потряс гостей передачи злободневным анекдотом о роли тещи в долгой и счастливой семейной жизни.

нтв норкин место встречи анекдот
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