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В Ростове установят памятник создательнице антибиотиков в СССР

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 18:38
Общество
В Ростове установят памятник создательнице антибиотиков в СССР
Администрация Ростовской области  /  пресс-служба администрации РО

Ростов-на-Дону, 30 апреля. Во время рабочего визита в Ростов-на-Дону главный санитарный врач РФ Анна Попова совместно с руководителем аппарата помощника президента РФ Еленой Подобреевской предложили губернатору РО Василию Голубеву установить памятник донскому микробиологу Зинаиде Ермольевой.

Предположительно скульптура разместится на центральной аллее города, около Ростовского государственного медицинского университета, который много лет назад и окончила Ермольева.

Жизнь и научная деятельность вирусолога неразрывно связана с Донским краем. В 1915 году она с отличием окончила женскую Новочеркасскую гимназию, а после поступила на медицинский факультет Донского университета. На втором курсе увлеклась микробиологией и испытала на себе холерный вибрион, один из которых, спустя годы, был назван в ее честь.

Во времена Великой Отечественной Войны, в 1942 году, Ермольевой удалось разработать крустозин ВИЭМ, который называли отечественным пенициллином, спасшим сотни тысяч советских бойцов. В послевоенные годы микробиолог возглавил Институт биологической профилактике инфекций, под ее руководством были разработаны такие лекарства как левомицетин, стрептомицин, интерферон. Даже Иосиф Сталин, в качестве признания научных достижений Зинаиды Ермольевой, предложил ей самостоятельно выбрать награду. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал инициативу по установке памятника и подчеркнул, что это будет памятник человеку, который спас миллионы жизней. 

Ранее СМИ региона сообщали о визите главного санитарного врача РФ Анны Поповой в Ростов-на-Дону.

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