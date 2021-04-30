Аналитики назвали факторы роста цен на нефть и укрепления рубля

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 29 апреля. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Федеральное агентство новостей /

Аналитики отметили, что в четверг цена на нефть почти достигла 69 долларов за баррель на фоне ожиданий от вакцинации и восстановления спроса. Рынок не реагирует на негатив, связанный с рекордом заражений в Индии.

«В четверг нефть также выросла в цене в ответ на данные по ВВП США, но потом началась коррекция. В пятницу нефть торгуется на уровне 67,6 доллара», — сообщили экономисты.

По словам экспертов, восстановление экономики в США, спрос в Китае и ожидание летнего сезона позитивно сказываются на нефти — цены постепенно идут вверх. После достижения локального максимума, вероятно, будет откат, но затем нефть продолжит движение к 70 долларам и выше, прогнозируют аналитики.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото в моменте опустилось до уровня 1756 долларов за унцию на фоне данных о росте ВВП США в первом квартале 2021 года на 6,4%. В пятницу оно торгуется на уровне 1770 долларов.

Ранее золото колебалось в диапазоне 1720-1740 долларов, а теперь остановилось в диапазоне 1760-1790. Оно ожидает дальнейших факторов, при этом рынок реагирует достаточно нервно, обратили внимание эксперты.

Несмотря на продолжающееся ослабление доллара на мировом рынке, доходность американских облигаций закрепилась после того, как достигла в апреле минимума, сейчас торгуется на уровне 1,65. Доходность американских бондов не падает, поэтому на рынке остаются опасения, что инфляция начнет усиливаться и ФРС отпустит цены из-под контроля. Это и не дает золоту превысить отметку 1800, объяснили аналитики.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

Экономисты отметили, что колебания рубля очень низкие. Вчера валюта пыталась укрепиться ближе к 74 рублям за доллар, в пятницу опять вернулась к 74,7.

Аналитики обратили внимание на негативнее факторы, которые могли повлиять на позиции рубля. Европарламент сказал, что надо отключить Россию от SWIFT, но эти заявления носят рекомендательный характер. Также появилась новость, что США отменяют выдачу виз для недипломатических поездок с 12 мая. Это добавляет негатива. Геополитическая и санкционная повестка напряженная, поэтому рублю она не дает всерьез укрепляться.

«Цель по укреплению на этой неделе достигнута. Вполне возможно, что сегодня во второй половине дня рубль ослабнет к 75 или ниже», — предположили эксперты.

Ранее Центробанк установил официальные курсы иностранных валют перед майскими праздниками, повысив значения доллара и евро. Официальная стоимость доллара с расчетом на 1 мая составляет 74,8451 рубля, что на 46,28 копейки выше предыдущего значения. Евро, согласно ЦБ, подорожал на 43,37 копейки, до 90,5850 рубля.