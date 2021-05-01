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Политолог Гогуадзе объяснил, почему стоит увеличить штрафы за нарушение ПДД

Общество
Политолог Гогуадзе объяснил, почему стоит увеличить штрафы за нарушение ПДД
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В ходе дебатов «Слово против слова» на тему «Нужно ли повышать штрафы за нарушение ПДД?», которые проходят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», проректор БГТУ «Военмех» Марат Гогуадзе привел примеры нарушений ПДД, за которые необходимо точно повысить сумму штрафа.

«В 2008 году было повышение штрафов, на тот момент они свое отработали. Прошло уже больше десяти лет, поэтому необходимо их проиндексировать. Для какой-то категории граждан это точно начнет работать. Конечно, кроме штрафов нужно вводить другие наказания. Нужно довести механизм до того, чтобы он был неотвратим. Я считаю, что у нас трассы как в Германии — есть хорошего качества, давайте увеличивать там скорость. Если люди хотят скорости, давайте им дадим возможность на каких-то участках трассы получить свой адреналин, но чтобы это было безопасно для других», — рассказал политолог.

Марат Гогуадзе подчеркнул, что необходимо вводить жесткие штрафы и механизм их фиксаций за проезд вдоль домов. Поскольку такие гонщики могут лишить жизни детей, которые часто играют возле своего жилья.

«Таких нужно штрафовать и сажать. Надо разработать систему наказания для таких отморозков, которые гоняют по дворам и по парковкам торговых комплексов. За опасное вождение вдоль детских площадок, вдоль жилых домов — штрафы должны быть выше, чем за неправильную парковку, то есть 10–20 тысяч рублей. Сейчас распространена система каршеринга, люди на путях оставляют машины или перегораживают проезд, таких нужно штрафовать на миллионы», — считает собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что новый штраф за нарушение ПДД на ж/д переездах составит 5 тысяч рублей.

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