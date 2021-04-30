Эфир: Брифинг Медиагруппы «Патриот» — «От Калининграда до Владивостока»

Медиагруппа «Патриот» проводит брифинг «От Калининграда до Владивостока», в ходе которого руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук вместе коллегами и единомышленниками из российских регионов обсуждает совместную работу, а также самые интересные проекты и новости.

В брифинге принимают участие: