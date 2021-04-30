Эфир: Брифинг Медиагруппы «Патриот» — «От Калининграда до Владивостока»

Медиагруппа «Патриот» проводит брифинг «От Калининграда до Владивостока», в ходе которого руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук вместе коллегами и единомышленниками из российских регионов обсуждает совместную работу, а также самые интересные проекты и новости.
В брифинге принимают участие:
- учредитель и главный редактор интернет-издания «Социальный Калининград» Константин Бельченко. Это издание первое и единственное в Калининградской области средство массовой информации, чья работа полностью посвящена с некоммерческим сектором региона;
- главный редактор «Литературной газеты», поэт, прозаик, публицист Максим Замшев. «Литературная газета» — старейшее периодическое издание России. В январе 2020 года газета отметила 190-летний юбилей. Трудно себе представить историю русской литературы и журналистики без этого издания. Начиная со времен Александра Пушкина и до наших дней «ЛГ» публикует лучших отечественных и зарубежных писателей и публицистов, поднимает самые острые вопросы, касающиеся искусства и жизни в целом;
- редактор отдела сетевого издания РИГАУ «Газета «Владимирские ведомости» Андрей Травников. Газета «Владимирские ведомости» была воссоздана в 1997 году по решению губернатора Николая Виноградова. С того же момента до сегодняшнего дня это официальный публикатор нормативно-правовых актов, издаваемых губернатором, администрацией и законодательным собранием Владимирской области;
- главный редактор издания «Ветеранские вести», военный эксперт, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин. «Ветеранские вести» — известное информационно-аналитическое СМИ, объединяющее авторов и читателей по таким темам, как ветеранское движение, аналитика, безопасность, закон, инновации, история, общество, политика, оборона и экономика;
- представители крупного межрегионального медиахолдинга, подразделения которого работают в 15 субъектах Российской Федерации PrimaMedia. Свою историю холдинг начинает с информационного агентства PrimaMedia. Созданное в 2005 году агентство стало лидером на информационном рынке Приморского края уже через два года. С 2011 года и по настоящее время PrimaMedia расширяет географию своего присутствия, ежегодно открывая новые подразделения по всей России.