Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 16:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:31
Общество
Неравнодушные сотрудники ППС спасли людей из пожара в Подмосковье
16:31
Происшествия
Следствие вынесло ходатайство об избрании меры пресечения адвокату ФБК Павлову
16:29
Весь мир
Премьер-министр Ливии призвал развивать солнечную энергетику в Таджуре
16:29
Политика
Российский посол Лукьянов вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии
16:28
Общество
Роспотребнадзор раскрыл главные плюсы и минусы вегетарианства
16:26
Происшествия
Сообщение о возгорании машины в Лефортовском тоннеле может быть ложным
16:25
Спорт
Омский «Авангард» разорвал контракт с Ильей Ковальчуком
16:25
Армия
Литовкин: борьба Вашингтона с С-400 уничтожит американскую военную промышленность
16:25
Весь мир
Эпидемия расстрелов: Америка переживает бум массовых убийств с оружием
16:24
Весь мир
Власти Турции считают, что режим изоляции поможет спасти летний туристический сезон
16:22
Происшествия
СК расследует дело о хищении 400 млн рублей из бюджета Люберец
16:19
Экономика
Представитель «Кировского завода» рассказал о развитии стартапов в России
16:14
Общество
Молодые блогеры примут участие в новом сезоне реалити о войне «Пережить, чтобы помнить»
16:13
Политика
Москве посоветовали перейти «от уговоров к розгам» на международной арене
16:12
Шоу-бизнес
82-летняя Лариса Лужина заявила о пережитых домогательствах
16:11
Общество
Простаков объяснил, как отразится решение Росфинмониторинга на штабах Навального
16:03
Происшествия
Предполагаемые пособники украинских телефонных аферистов пойманы в Петербурге
16:00
Политика
Жапаров провел переговоры с президентом Таджикистана по ситуации на границе
15:59
Армия
В России за пять лет построили 28 военных учебных центров
15:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила на обвинения в пьянстве
Все новости

Молодые блогеры примут участие в новом сезоне реалити о войне «Пережить, чтобы помнить»

Общество
Молодые блогеры примут участие в новом сезоне реалити о войне «Пережить, чтобы помнить»
Пресс-служба проекта Пережить, чтобы помнить

Москва, 30 апреля. Молодые блогеры-миллионники станут участниками третьего сезона интернет-реалити о Великой Отечественной войне «Пережить, чтобы помнить».

Премьера первой серии нового сезона состоится 5 июня, сообщили в пресс-службе проекта. По словам создателей, третий сезон еще больше расскажет о подвигах советских людей времен войны.

«Третий сезон будет отличаться от предыдущих элементом выбора. Команда по-прежнему будет одна, и цель будет общей, но участникам нужно будет разделяться для выполнения заданий», — сообщила креативный продюсер интернет-реалити Антонина Панова.

Создатели «Пережить, чтобы помнить» уверены, что подобные проекты способны привлечь внимание молодой аудитории к истории. В новом сезоне достичь этой цели помогут молодые блогеры, имена которых пока держатся в секрете.

«Те, кто привык красоваться перед камерами смартфонов аккуратно причесанными в отредактированных образах, предстанут перед зрителями такими, какие они есть, без прикрас», — отмечают авторы проекта.

Увидеть новый сезон интернет-реалити о Великой Отечественной войне можно будет в соцсетях и на YouTube-канале. А на платформе генерального партнера проекта «ОККО» будут публиковаться расширенные версии эпизодов.

В прошлом сезоне участники шоу «Пережить, чтобы помнить» выдержали «прыжок в бездну». Им пришлось прыгнуть с парашютом с высоты 800 метров.

великая отечественная война пережить чтобы помнить интернет-реалити
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 165871 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 165547 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 126448 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 123405 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 115847 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Общество / Молодые блогеры примут участие в новом сезоне реалити о войне «Пережить, чтобы помнить»
Рейтинг@Mail.ru