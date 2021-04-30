Молодые блогеры примут участие в новом сезоне реалити о войне «Пережить, чтобы помнить»

Москва, 30 апреля. Молодые блогеры-миллионники станут участниками третьего сезона интернет-реалити о Великой Отечественной войне «Пережить, чтобы помнить».

Премьера первой серии нового сезона состоится 5 июня, сообщили в пресс-службе проекта. По словам создателей, третий сезон еще больше расскажет о подвигах советских людей времен войны.

«Третий сезон будет отличаться от предыдущих элементом выбора. Команда по-прежнему будет одна, и цель будет общей, но участникам нужно будет разделяться для выполнения заданий», — сообщила креативный продюсер интернет-реалити Антонина Панова.

Создатели «Пережить, чтобы помнить» уверены, что подобные проекты способны привлечь внимание молодой аудитории к истории. В новом сезоне достичь этой цели помогут молодые блогеры, имена которых пока держатся в секрете.

«Те, кто привык красоваться перед камерами смартфонов аккуратно причесанными в отредактированных образах, предстанут перед зрителями такими, какие они есть, без прикрас», — отмечают авторы проекта.

Увидеть новый сезон интернет-реалити о Великой Отечественной войне можно будет в соцсетях и на YouTube-канале. А на платформе генерального партнера проекта «ОККО» будут публиковаться расширенные версии эпизодов.

В прошлом сезоне участники шоу «Пережить, чтобы помнить» выдержали «прыжок в бездну». Им пришлось прыгнуть с парашютом с высоты 800 метров.